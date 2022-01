Ein Sieg der Demokratie

Größter Gewinner bei dieser Bundestagswahl ist die deutsche Demokratie, meint Martin Rupps. Erstmals seit 16 Jahren ringen zwei gleich starke Parteien um die Regierungsbildung.

Der größte Gewinner dieser Bundestagswahl ist für mich die deutsche Demokratie. In der Debatte, ob Olaf Scholz (SPD) oder Armin Laschet (CDU) Regierungschef wird, geht die Vorgeschichte dieser Debatte völlig unter: Die Deutschen haben zwei Parteien der politischen Mitte ungefähr gleich stark gemacht. Zwei Parteien liefern sich wieder einen demokratischen Wettbewerb, der das Land in der überwiegenden Zeit seiner Geschichte stabil und streitbar gemacht hat.

Zum ersten Mal seit 16 Jahren können Vertreter zweier Parteien Bundeskanzler werden dpa Bildfunk picture-alliance/Reportdienste/Peter Gercke

Seit dem Amtsantritt von Angela Merkel (CDU) vor 16 Jahren war der Union das Kanzleramt nicht zu nehmen. Die SPD, die bisher ebenfalls Regierungschefs gestellt hatte, verlor alle vier Jahre enorm, während der Aufstieg einer neuen politischen Kraft, der Grünen, langsam verlief. Seit Sonntag gibt es in Deutschland wieder eine Regierungsalternative, die diesen Namen wirklich verdient. Das mag diesmal die SPD, das mögen ein anderes Mal die Grünen sein.

Natürlich, Union und SPD sind keine Volksparteien mehr. Am Wahlabend fiel häufig der Hinweis, dass ein Bundeskanzler Olaf Scholz bzw. Armin Laschet nur von einem Viertel der Wähler gewollt ist. Wer das beklagt, übersieht, dass Volksparteien zeitweilige Erscheinungen der alten Bundesrepublik blieben. Schon das Wort ist ein Widerspruch in sich. In demokratisch erwachsenen Staaten mit einem Verhältniswahlrecht stellt eine 25-Prozent-Basis der Regierungschefin bzw. des Regierungschefs kein Problem dar. Dass Deutschland erst jetzt in diese Normalität kommt, hängt mit der politischen Bindekraft von "Mutti" Angela Merkel zusammen. Sie konnte bis gestern mehr Wähler an die Union binden, als CDU und CSU tatsächlich noch hatten.

AfD und Linke ohne Einfluss auf Regierungsbildung

Die FDP spielt wieder ihre traditionelle Rolle als "Zünglein an der Waage". Die Parteien am rechten bzw. linken Rand, AfD und Linke, bleiben zwar im Deutschen Bundestag, schauen aber bei der Regierungsbildung nur zu. Auch das ein großer Gewinn für die Demokratie!