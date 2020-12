Die Kampagne #besserweiter soll Fahrgäste trotz der Pandemie in Busse und Bahnen zurückbringen. Städtetagspräsident Jung sieht im ÖPNV nur ein geringes Corona-Risiko.

Leer sind Busse und Bahnen trotz Corona-Pandemie schon längst nicht mehr - aber auch lang noch nicht so voll, wie sie einst waren. Viele Menschen sind immer noch in Sorge, sich in Bussen und Bahnen mit dem Corona-Virus zu infizieren. Im SWR-Interview sagte der Präsident des Deutschen Städtetages, Burkhard Jung (SPD), diese Sorge halte er für unbegründet.

Fahrgäste in Busse und Bahnen zurücklocken

Mit der neuen Kampagne #besserweiter wollen Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU), der Städtetag, Kommunen und Verkehrsbetriebe dafür sorgen, dass die Fahrgäste in den ÖPNV zurückkehren. "Es gibt bis jetzt überhaupt keinen Beleg dafür, dass man sich in Bussen und Bahnen eher ansteckt als anderswo. Die Hotspots sind in den privaten Bereichen. Es sind die privaten Feiern, die uns viel viel mehr Sorgen machen," sagte Jung dem SWR.

Die Verkehrsunternehmen sind laut Jung bemüht, trotz geringerer Fahrgastzahlen das Verkehrsangebot weiter zu verdichten – insbesondere in den Ballungsräumen. Jung: "Aber in der Tat ist das noch ein langer Weg. Wir haben kein Geld, jetzt noch schnell zusätzliche Bahnen anzuschaffen. Und die Fahrer sind auch nicht da. Aber wir versuchen nach bestem Wissen und Gewissen zu agieren."

Eigenverantwortung gefragt

Ziel der Kampagne sei es, deutlich zu machen, dass ein Ansteckungsrisiko bei Einhaltung der üblichen Regeln gering sei. "Wenn man die Maske trägt, wenn man sich vernünftig verhält, wenn man versucht Abstand zu halten, sind wir in einer guten Situation", so Jung weiter. Trotz Corona müsse das Thema Verkehrswende weiter verfolgt werden. Daher ist es laut Jung wichtig, dafür zu sorgen, dass der öffentliche Nahverkehr wieder attraktiv wird. "Die Stigmatisierung ist in der Tat verheerend für die Gesamtsituation", so Jung.