Meinung: Kalter-Kaffee-Lifestyle

Die große Kaffee-Kette Starbucks setzt auf ein neues Geschäftsmodell. Nach dem Motto: Wer nicht bestellt, der ist auch nicht mehr willkommen, meint Jan Seidel.

Der amerikanische Kaffee- und Lifestyle-Anbieter Starbucks überarbeitet sein Geschäftsmodell. Ein neuer Grundsatz soll sein: Kaufen Sie was, oder gehen Sie. Am liebsten: Kaufen Sie was UND gehen Sie. In jedem Fall wichtig: Kaufen. Sie ahnen es schon: Starbucks leidet unter schwindenden Umsätzen und in der Folge unter schwindendem Gewinn – und will genau das jetzt ändern.

Die Kette galt jahrelang als Vorzeigeprojekt. Das Prinzip: Leute konnten stundenlang in den Läden sitzen – und sie mussten nicht mal was bestellen. Spötter sagen, das ging, weil die ersten Bestellungen schon so teuer waren, dass das locker für den Rest des Tages für alle gereicht hat.

Die Kolumne zum Wochenende von Jan Seidel SWR

Weil: Starbucks auch ein neues Preis-System erfunden hat: Es gibt unterschiedliche Größen – und die nächst-größere Größe ist immer nur so viel teurer, dass jeder sie für ein Schnäppchen hält – bis er am Ende die ganz große Größe kauft. Spötter weisen auch darauf hin, dass die kleine Größe Tall heißt, also groß, die mittlere Grande, also auch groß – und die größte Venti, also Zwanzig – und dass das keinerlei Sinn ergibt, aber das stört Starbucks-Kunden nicht so richtig – und das Personal noch weniger. Das Personal will eigentlich nur wissen, wie wir mit Vornamen heißen, damit sie das auf den Becher schreiben können.

Die Folge: Eine Zeitlang wollte jeder zu Starbucks – und die Firma hat eine Filiale nach der anderen aufgemacht – an Straßen, in Einkaufszentren – und später auch in anderen Läden. Spötter haben dann nur noch drauf gewartet, dass eine Starbucks-Filiale in einer anderen Starbucks-Filiale eröffnet, was aber höchstens in New York mal passiert sein könnte, und wenn, dann wahrscheinlich aus Versehen.

Die Frage: Was kann Starbucks jetzt machen, um das Geschäft wieder anzuschieben? Wäre ich Starbucks-Manager, dann würde ich schauen, wer schon so richtig lange und richtig erfolgreich Kaffee verkauft – und dann würde ich vermutlich bei den Wiener Kaffeehäusern rauskommen. Weil die das ungefähr seit Prinz Eugen mit demselben, erfolgreichen Marketing machen: Leichte Schnöseligkeit im Auftreten, ein gewisses Desinteresse am Kunden und stark possierliche Produktnamen. Freuen Sie sich jetzt schon auf den Starbucks Fiaker, den kleinen Öligen, oder an Gehüdelten. Zwei pro Stunde, dann dürfen Sie auch sitzen bleiben. Und Ihr Vorname ist mir wirklich herzlich egal.