Meinung: Kalonk-Kakalak - Eine Frage der Ehre

Wenn was kaputt geht, ist die Suche nach der Fehlerquelle manchmal kompliziert und zeitaufwändig. Manchmal macht sie aber auch glücklich, findet Peter Knetsch in seiner Wochenend-Kolumne "Zwei Minuten".

Kalonk-Kakalak-Kalonk-Kakalak. Mein 17 Jahre alter Kleinwagen hat in dieser Woche diese höchst bedenklichen Geräusche von sich gegeben. Kalonk-Kakalak. Ich vermutete das nahe Ende, ganz klar Ermüdungsbruch an irgendeinem lebenswichtigen Teil. Notruf bei der Freien Werkstatt meines Vertrauens, ja klar, kommen Sie vorbei, den heben wir schnell dazwischen.

Die Kolumne von Peter Knetsch können Sie hier auch als Audio hören:

Doch noch nicht schrottreif oder?

Zwei Stunden später stand der Patient dazwischen gehoben auf der entsprechenden Bühne. Fachkundiger Blick des Meisters - ich schau da immer gern zu - Ha, das ist nix Schlimmes, die Muffe vom Flexrohr ist ausgeschlagen, Ersatzteil brauchen wir aber nicht, ich mach Ihnen da eine Unterlegscheibe rein, dann hält's! Puh, danke, der kalt grinsende Geist des Verschrottens verzog sich.

Zu früh gefreut

Eine Viertelstunde später, nur noch die kurze Testfahrt… Kalonk-Kakalak! Hhm? Stirnrunzeln beim Meister, also nochmal das Ganze. Rüttel, Zieh, Leucht, Prüf, Stocher, Hebel, ein zweiter Meister schaltet sich ein, vier Profi-Augen sehen mehr… dann endlich Entwarnung: Schauen Sie Herr Knetsch, hier die Klipse der Verkleidung fehlen, die schlägt deswegen ständig gegen…. egal gegen was, auf jeden Fall hört sich das irgendwie gut an, neue Klipse, das kann nicht so teuer sein.

Ach nö

Zehn Minuten später will ich erleichtert und neubeklipst vom Hof rollen. Kalonk-Kakalak! Nee, oder? Zwei Meister sind fassungslos, ich suche nach einer versteckten Kamera. Nochmal auf die Bühne, wieder intensives Rüttel, Zieh, Hebel, Leucht. Das fiese Kalonk-Kakalak lasse sich einfach nicht "Reproduzieren", so die Erklärung – mein Auto erweist sich als Diva. Die beiden Meister finster entschlossen, jetzt geht’s um die Berufsehre.

Dritter Versuch

Auftritt dritter Meister, der Mann vom TÜV, der sich eigentlich gerade in den Feierabend verabschieden wollte. Er habe da so einen Verdacht. Sechs Arme greifen beherzt und noch tiefer in die Eingeweide meines Autos, sie verschwinden zwischen Stoßdämpfern und irgendwelchen Gestängen. Und dann, ganz dezent… Kalonk-Kakalak! Endlich, die Reproduktion am offenen Herzen.

Flehen und Bitten - gibt es einen Gott für alte Kleinwagen?

Der TÜV-Mann grinst. Da haben wir es, da ist nur eine Schraube locker! Den Rest habe ich nicht mehr wahrgenommen, das gedankliche Aufstellen einer Zündkerze auf dem Altar des Gottes der KFZ-Mechanik erfordert Hingabe. Tatsächlich, kein Kalonk-Kakalak mehr, Reanimation erfolgreich, die drei Männer lächeln, klatschen sich ab wie beim Volleyball!

Ein Wunder!

Wenig später, am Rechnungstresen. Was bekommen Sie denn? Och, gar nix! Geht aufs Haus. Ein Satz wie aus einer anderen Zeit. Ich bezweifle, dass ich ihn in einer Vertragswerkstatt-Apotheke oder einer Autoteile-Kette gehört hätte. Zum Glück gibt's in meiner Freien Werkstatt noch einen weiteren Anachronismus. Eine Trinkgeld-Sparschwein, gefüllt mit Scheinen und Münzen. Kalonk-Kakalak.