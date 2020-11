Für Linkshänder war die sprichwörtliche "gute alte Zeit" nicht gut. Sie mussten mit der rechten Hand schreiben lernen.

Am Donnerstag ist der Internationale Tag der Linkshänder. Bei diesem Stichwort fällt mir eine "Micky Maus"-Geschichte ein: "Die Panzerknacker" präsentieren stolz ihre neueste Erfindung, eine Kaffeetasse für Linkshänder.

Wirklich lustig ist das Thema allerdings nicht. In der Grundschule lernte ich Schreiben mit der rechten Hand. Ich tat es so akkurat, dass meine Grundschullehrerin Blümchen in mein "Schreibheft" malte. Falsch war es trotzdem, denn ich bin Linkshänder. So ist es unzähligen deutschen Babyboomern ergangen, Angehörigen der geburtenstarken Jahrgänge zwischen Ende der fünfziger und Ende der sechziger Jahre. Die Psychotherapeutin Johanna Barbara Sattler, die das Phänomen seit langem erforscht, sieht in der damaligen Praxis "einen der massivsten Eingriffe in das menschliche Gehirn ohne Blutvergießen" .

Ein Leben lang mit der "falschen" Hand zu schreiben, bringt uns nicht um. Aber vielleicht wären uns derart komplexe Tätigkeiten mit der "richtigen", dominanten Hand leichter gefallen. Wir stehen ja auch auf dem kräftigen, nicht dem wackligen Bein. Profifußballer können mit beiden Füßen Tore schießen, aber mit einem versuchen sie es häufiger.

Linkshändigkeit galt als minderwertig

Immerhin kann ich meine schwer lesbare Handschrift ("Sauklaue") auf dieses frühe Ereignis meiner Schulzeit schieben. Und viele meiner Altersgenossinnen und -genossen auch. Nein, die sprichwörtliche "gute alte Zeit" war für Linkshänder nicht schön. Es bedeutet einen beachtlichen kulturellen Fortschritt, dass Linkshändigkeit in Europa nicht mehr als negativ und minderwertig gilt.