Singen hilft gegen Schnarchen, verrät ein HNO-Arzt in "Kaffee oder Tee". Die Partner von Schnarchnasen haben die Wahl zwischen schwerhörig und taub, meint Martin Rupps.

Die SWR-Fernsehsendung "Kaffee oder Tee" bricht mit dem letzten Tabu unserer Zeit. Es geht ums Schnarchen und was wir dagegen tun können. Die Leute geben heute in den Medien und sozialen Netzwerken alles Mögliche preis, aber eher nicht, ob und wie laut sie schnarchen. Von Menschen, die das wissen könnten, werden sie fast immer gedeckt.

Schnarchen ist eine akustische Störung für die Partnerschaft Getty Images Thinkstock -

Mit dem Schnarchen könnte zusammenhängen, dass ich Journalist wurde. Den ersten Kassettenrekorder unterm Arm, ging ich in das Schlafzimmer meiner Eltern und nahm Vaters Schlafgesang auf. Ein Abstand von ein, zwei Metern reichte. Seine Lautstärke war durch eine geschlossene Tür zu hören. Am Frühstückstisch spielte ich die Komposition der Familie vor. Mein Vater schnarchte jetzt nicht, er schnaubte.

Nächtlicher Wettlauf mit der Zeit

Die Faszination des Schnarchens liegt in seiner Intimität und Zugehörigkeit zur Nacht. Immer mehr Menschen, nicht nur Schichtarbeiter, müssen am Tag schlafen, aber Schnarchen unter der Sonne kommt mir immer noch vor wie das Aufstellen eines Weihnachtsbaums an Ostern. Ich habe einmal an einem dieser neumodischen Achtsamkeitskurse teilgenommen mit Entspannungsübungen und so. Etwa von der dritten Stunde an setzten lautstarke Lerneffekte ein - vor allem die Männer stimmten mitten im Unterricht ein Schnarchkonzert an. Einige Teilnehmer, denen der süße Schlummer nicht beschieden war, reagierten traumatisiert. Jede Nacht versuchen sie, rechtzeitig vor dem ersten Schnarcher des Partners bzw. der Partnerin wegzunicken, und jetzt dieser Wettlauf mit der Zeit auch am Tag! Es entbrannte eine in der Wortwahl wenig achtsame Debatte darüber, ob Schnarcher geweckt werden dürfen. Unser Lehrer lehnte es ab, worauf einige den Kurs schmissen und bis heute nicht entspannen können.

SWR Aktuell Newsletter - Aktuell und meinungsstark Die Kolumne "Martin Rupps meint…" erscheint als Teil des "SWR Aktuell Newsletter". Der Newsletter informiert nachmittags kompakt via E-Mail über das Wichtigste des Tages und bündelt Links sowie Programmtipps zu SWR Angeboten. Sie können ihn hier kostenlos abonnieren.

Schweigen zu lernen im Schlaf hat mit Verzicht zu tun, wie uns der HNO-Arzt in "Kaffee oder Tee" lehrt. Um nicht mehr zu schnarchen, könnten wir hochmodische Nasenspreizer oder Kieferbänder tragen. Oder zehn Prozent Gewicht verlieren, was die Schnarchquote halbiert. Und tagsüber Singen als Training der Rachenweichteile. Singen oder Schnarchen? Unsere Partner haben die Wahl zwischen schwerhörig und – taub!