per Mail teilen

In der umstrittenen Kaukasus-Region Berg-Karabach gehen die Kämpfe zwischen Armenien und Aserbaidschan trotz der jüngst vereinbarten Waffenruhe weiter. Beide Seiten berichten von neuen Angriffen mit Toten und geben sich gegenseitig die Schuld daran. Russland, das die Waffenruhe ausgehandelt hatte, rief alle Beteiligten zur Einhaltung des Abkommens auf. Die EU hat noch einmal an die Türkei appelliert, sich für ein Ende der Kämpfe einzusetzen. Die Türkei unterstützt in dem Konflikt Aserbaidschan, Russland unterstützt Armenien.