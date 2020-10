Nach dem Selbstmordanschlag in der afghanischen Hauptstadt Kabul ist die Zahl der Todesopfer auf 30 gestiegen. Laut Innenministerium sind außerdem mindestens 57 Menschen verletzt worden. Die meisten Opfer seien Kinder und Jugendliche. Die Terror-Organisation IS hat sich zu dem Anschlag bekannt. Nach afghanischen Medienberichten hatte sich gestern ein Selbstmord-Attentäter in der Nähe einer Schule in die Luft gesprengt, nachdem es ihm nicht gelungen war, das Gebäude zu betreten. Zurzeit laufen im Emirat Katar Friedensgespräche zwischen den aufständischen Taliban und der afghanischen Regierung.