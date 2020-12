per Mail teilen

In der afghanischen Hauptstadt Kabul sind bei einer Explosion mindestens acht Menschen getötet worden. Nach Aussage eines Regierungssprechers sei bei einem terroristischen Angriff eine Autobombe gezündet worden. Einzelheiten sind noch nicht bekannt. Das Ministerium hat gestern den islamistischen Taliban für den Tod von knapp 500 Zivilisten allein in den vergangenen drei Monaten verantwortlich gemacht. In Katar laufen seit Mitte September Friedensgespräche zwischen der Taliban und der Regierung.