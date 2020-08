per Mail teilen

In der Fleischindustrie sollen Werkverträge und Leiharbeit ab kommendem Jahr verboten werden. Den entsprechenden Gesetzentwurf von Arbeitsminister Heil hat das Kabinett am Vormittag auf den Weg gebracht.

Beim Schlachten und Zerlegen dürfen Großbetriebe dann nur noch eigene Beschäftigte einsetzen und keine Subunternehmer mehr damit beauftragen. Für die Unterbringung von Mitarbeitern in Gemeinschaftsunterkünften sollen zudem künftig für alle Branchen Mindestanforderungen gelten.

Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) hat das geplante Verbot von Werkverträgen in der Fleischindustrie verteidigt. Das Gesetz werde gewährleisten, dass man die Verantwortlichkeit klarmachen könne, sagte Heil an die Adresse großer Fleischbetriebe. Bundestag und Bundesrat müssen noch zustimmen.

Schlachthöfe schon länger in der Kritik

Die Arbeitsbedingungen in deutschen Schlachthöfen werden schon seit Jahren kritisiert. In den vergangenen Wochen verstärkte sich die Kritik, nachdem es bei mehreren Fleischverarbeitern zu Corona-Ausbrüchen gekommen war - unter anderem beim Fleischkonzern Tönnies in Nordrhein-Westfalen.

Es ist allerdings nicht die einzige Branche, in der viel mit Werkverträgen gearbeitet wird. Das Besondere an der Fleischindustrie ist nach Ansicht der Gewerkschaften aber, dass fast die gesamte Produktion über Werkverträge an sogenannte Subunternehmen ausgegliedert sei und sich die Schlachthöfe somit fast jeder Verantwortung entziehen könnten.

Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten hat die geplanten strengeren Regeln für die Fleischbranche als historisch gelobt. Der Zentralverband der Geflügelwirtschaft kritisierte die Pläne und erklärte, man brauche Leiharbeiter, um Nachfragespitzen, wie in der Grillsaison, überhaupt bewältigen zu können. Außerdem werde der Fleischpreis steigen.

Kabinett will Familien entlasten

Außerdem will das Kabinett Familien steuerlich entlasten. Dafür sollen das Kindergeld und der Kinderfreibetrag erhöht werden. Das Kindergeld soll im kommenden Jahr um monatlich 15 Euro steigen. Der Kinderfreibetrag soll um mehr als 500 Euro auf 8.388 Euro angehoben werden.

Insgesamt würden Familien um jährlich rund zwölf Milliarden Euro entlastet, erklärte Bundesfinanzminister Olaf Scholz. "Das sind gute Nachrichten für alle Familien und Kinder in Deutschland", so der SPD-Politiker. Allen Steuerzahlern zu Gute kommt die Anhebung des steuerlichen Grundfreibetrags. Der soll von 9.408 um 288 auf 9.696 Euro steigen.