In einer Sondersitzung hat das Bundeskabinett beschlossen die Mehrwertsteuer zu senken. Die Regelung soll bis Dezember gelten und die Corona-bedingten Umsatzeinbußen des Handels abmildern.

Die Steuersätze sollen befristet ab dem 1. Juli bis zum Jahresende von 19 Prozent auf 16 Prozent sinken. Der ermäßigte Satz soll von sieben Prozent auf fünf Prozent gesenkt werden.

Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) verteidigte die geplante kurzfristige Mehrwertsteuersenkung gegen Kritik. Die Geschwindigkeit, mit der diese Regelung beschlossen wurde, sei Teil des Erfolgs der Steuersenkung: Die Menschen sollten einkaufen gehen und wieder Zuversicht haben, argumentierte er im ARD-Morgenmagazin.

Kritik an der Mehrwertsteuersenkung kommt aus dem Einzelhandel: Die Umstellung stelle die Branche vor große Herausforderungen. Es sei unklar, wie man sich auf die Umstellung in wenigen Wochen vorbereiten solle.

Die Steuersenkung ist Teil eines Konjunkturpakets. Dazu gehören auch ein Kinderbonus von 300 Euro je Kind und Überbrückungshilfen für kleinere und mittelgroße Unternehmen.

Mehrwertsteuersenkung im Eiltempo - ein heikles Unterfangen

Der Bundestag wird sich in der kommenden Woche erstmals mit der Vorlage befassen, die dann am 29. Juni in Sondersitzungen von Bundestag und Bundesrat endgültig verabschiedet werden soll - so hieß es am Donnerstag aus Koalitionskreisen.

Corona-Hilfspaket: 130 Milliarden Euro, 57 Einzelpunkte

Die Mehrwertsteuersenkung rege den Konsum an und sei sozial gerecht ausgestaltet, weil die Mehrwertsteuer von allen gezahlt werde, argumentierte Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU). Die Steuersenkung ist Teil eines Konjunkturpakets, das 57 Einzelpunkte umfasst und einen Umfang von 130 Milliarden Euro haben soll.

Was noch alles in dem Paket steckt, erklärt ARD-Hauptstadtkorrespondent Tobias Betz:

Dauer 2:36 min Die Sache mit dem Wumms Die Bundesregierung öffnet das Paket nur Stück für Stück. Los geht es mit der Mehrwertsteuer. Doch das ist lange nicht alles.

Die Koalition steht bei diesem zentralen Vorhaben aus dem geplanten Konjunkturpaket unter Zeitdruck. Die Haushaltsexperten des Bundestags seien in einem "permanenten Abstimmungsprozess" mit Vertretern von Verbänden etwa der Wirtschaft und von Steuerberatern, um Detailfragen zu klären, hieß es.

Mehrwertsteuersenkung für ein halbes Jahr - eine gute Idee? Unsere Hauptstadtkorrespondenten Alfred Schmit und Tobias Betz sind da grundsätzlich unterschiedlicher Ansicht:

Dauer 1:57 min Pro-Contra Mehrwertsteuer Raus aus der Corona-Krise mithilfe einer Mehrwertsteuer-Senkung? Das plant die Bundesregierung. Es geht um sechs Monate. Dabei gibt es Argumente dafür und dagegen.

"Da liegt der Teufel im Detail"

Der Zeitplan für die parlamentarische Verabschiedung stehe noch unter Vorbehalt und sei noch nicht endgültig beschlossen, hieß es am Donnerstag aus der Koalition. Einigkeit bestehe aber im Prinzip darin, dass die steuerlichen Aspekte zuerst verabschiedet werden; andere Punkte sollen erst nach der Sommerpause angegangen werden - etwa die ökologische Reform der Kfz-Steuer oder die Übernahme von Unterbringungskosten von Hartz-IV-Beziehern durch den Bund. Für letzteres muss das Grundgesetz geändert werden.

Die Materie sei "hoch komplex, da liegt der Teufel im Detail", hieß es weiter. Auch der Nachtragshaushalt solle noch vor der Sommerpause beschlossen werden.

Bericht: Scholz plant Nettokreditaufnahme von rund 210 Milliarden Euro

Dabei plant Bundesfinanzminister Scholz nach einem Zeitungsbericht vom Donnerstag in diesem Jahr mittlerweile mit einer Nettokreditaufnahme von rund 210 Milliarden Euro. Das Volumen des geplanten zweiten Nachtragshaushalts werde sich auf rund 50 Milliarden Euro belaufen, berichtete das "Handelsblatt" unter Berufung auf Regierungskreise. Zuletzt war Scholz von einem zweiten Nachtragshaushalt in Höhe von rund 30 Milliarden Euro ausgegangen.