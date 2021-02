per Mail teilen

Der Streit in Sachen Kanzlerfrage in der Union ist wieder voll entbrannt. Für das Publikum könnte das noch lustig werden, die CDU sollte lieber aufpassen, meint SWR-Korrespondent Uwe Lueb in seinem Kommentar.

Der Söder Markus, so sagt man doch in Bayern? Also der Söder Markus ist schon ein rechter politischer Haudrauf. Angesprochen auf die offene K-Frage der Union sagt er dem Tagesspiegel: "Nur wer Krisen meistert, wer die Pflicht kann, der kann auch bei der Kür glänzen." Noch Fragen? Nö, denn das kann ja nur der Söder selbst sein.

Wer kann Krise besser? Söder, Röttgen oder Merz?

Der Röttgen Norbert hat mit der Krise nämlich herzlich wenig zu tun gehabt. Noch weniger der Merz Friedrich. Obwohl: Der hatte selbst Covid-19. Und damit ist er der Konkurrenz um eine einschneidende Erfahrung voraus.

Und wehrhaft gegen Stinkbomben aus Bayern ist er sowieso: Söder habe doch selbst gesagt, sein Platz sei in Bayern. Damit sagt Merz nicht, was er vermutlich meint: Dann soll der Söder doch auch in Bayern bleiben, Kruzifix!

Söder setzt Haken gegen Laschet

Ach so, den Laschet Armin aus Nordrhein-Westfalen hätten wir noch. Tja, über dessen Krisenmanagement gibt es geteilte Ansichten. Nach der Söder'schen Lesart fällt er damit weg.

Recht hübsch in diesem Zusammenhang übrigens eine kleine Kabbelei zwischen Söder und Bundeskanzlerin Merkel neulich: Man müsse nicht in Österreich Urlaub machen - auf dem Weg liege doch Bayern, sagt Söder. Der Norden ist aber auch ganz schön, kontert Merkel. Daraufhin stellt Söder fest: Dann ist der Westen also nicht dabei. Zack, der Haken gegen Laschet sitzt.

Also, das kann noch heiter werden - zumindest für uns, das Publikum. Für die Union eher nicht, vor allem für die CDU. Deren Obere müssen die Debatte jetzt wieder einfangen. Weil sie ahnen, wer den Schaden hat. Der Söder Markus jedenfalls nicht.