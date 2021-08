Die Jugendweihe ist das Fest der Wahl, wenn Sie Ihre Kinder feierlich im Kreis der Erwachsenen begrüßen wollen – und mit Religion nichts am Hut haben, meint Stefan Giese.

Endlich erwachsen! Wenn das kein Grund zum Feiern ist, was dann? Für die meisten Religionen ist seit Urzeiten klar, dass der Übergang vom Kind zum – na ja, eher so ein bisschen – Erwachsenen mit einem Ritual begangen werden muss, also je nach Ausprägung mit Konfirmation, Kommunion, Bar/Bat Mizwa oder hinduistischem Pubertätsfest.

SWR2 Leben "Jugendweihe - Renaissance eines Rituals" im Audio:

Klar wollen auch jene, die mit Religion nichts am Hut haben, ihre Kinder festlich in den Kreis der Erwachsenen aufnehmen. Darum gibt es in Deutschland seit mittlerweile 170 Jahren die Jugendweihe – ursprünglich vor allem in freidenkerischen und humanistischen Kreisen. Eine stolze Tradition, der vorläufig die Nazis ein Ende machten, und die dann in der DDR als zentrales Element der ideologischen Erziehung missbraucht wurde. Allzu verständlich, dass die Jugendweihe damit im alten Westen faktisch von der Bildfläche verschwand.

Doch sie ist zurück, wie "SWR2 Leben" berichtet. Auch in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz wächst die Anzahl der Jugendweihe-Vereine, die die Feierstunden organisieren und vorbereitende Kurse oder Ausflüge anbieten. Ebenso die der Jugendlichen, die daran teilnehmen. Auffallend ist, dass die Eltern dieser Jugendlichen zumeist aus dem Osten kommen, wo nach wie vor die Hälfte aller Schülerinnen und Schüler der achten Klasse die Jugendweihe feiert.

Für die Beteiligten wohl eines der wichtigsten Ereignisse des Lebens: die Jugendweihe picture-alliance / Reportdienste dpa Bildfunk Foto: Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa

Meine eigene Jugendweihe, die ich kurze Zeit nach dem Untergang der DDR feiern durfte, habe ich übrigens als eines der wichtigsten Ereignisse meines Lebens in Erinnerung, denn: Endlich erwachsen!