Junge Leute werden in der Pandemie von Wochenende zu Wochenende einfallslos herumgeschubst, meint Martin Rupps. Wie wäre es mit dem Cannstatter Wasen als größtem Grillplatz Europas?

Am Wochenende gerieten in Stuttgart, Heidelberg und Tübingen überwiegend junge Leute mit der Polizei aneinander. In Stuttgart flogen Flaschen und Steine, fünf Polizisten wurden verletzt. Der baden-württembergische Innenminister Thomas Strobl (CDU) mahnt ein friedliches Verhalten im Rahmen geltender Regeln an. Der Stuttgarter Grünen-Politiker Cem Özdemir fragt: "Wo sollen die Jugendlichen hingehen?"

In Stuttgart und anderen Städten Baden-Württembergs gerieten am Wochenende Jugendliche mit der Polizei aneinander Imago IMAGO / Lichtgut

Beide Politiker haben recht, finde ich. Es geht natürlich gar nicht, dass Polizisten beschimpft und beworfen werden. Das ist auch nach 15 Monaten Pandemie kein Kavaliersdelikt. Zugleich bleibt mir unverständlich, dass die Jugendliche offenbar verscheucht werden wie bettelnde Tauben am Bahnsteig. Dann ziehen sie vom Stuttgarter Schlossplatz ab und langweilen sich anderswo – vielleicht mit 20 Freundinnen und Freunden in einer Zwei-Zimmer-Bude?

Politiker haben in der Pandemie Modellprojekte aufgelegt, damit Kleiderläden, Freizeitparks und Ostsee-Strände öffnen können. Die vielen jungen Leute in einer Stadt, die mangels Freizeitmöglichkeiten herumhängen, werden von Wochenende zu Wochenende einfallslos herumgeschubst. Wie wäre es, den Cannstatter Wasen von Freitag- bis Sonntagabend zum größten Grillplatz Europas zu machen? Jeder Jugendliche darf maximal zwei Flaschen Bier mitbringen. Musik von Bands ist erlaubt. Es gibt Autokinos. Klar, Virologen raufen sich bei dieser Vorstellung die Haare. Aber weder sie noch die Politik, die sie beraten, können die vielen jungen Leute mit ihren verständlichen Wünschen in Luft auflösen.