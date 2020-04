Dem britischen Premier Boris Johnson geht es besser. Kaum dem Krankenhaus entronnen, hat er sich bereits an seine Mitbürger gewandt.

Der britische Premier Boris Johnson ist am Sonntag aus dem St. Thomas' Hospital in London entlassen worden. "Ich habe heute das Krankenhaus nach einer Woche verlassen", berichtete er am Sonntag in einer über Twitter verbreiteten Videobotschaft. Der staatliche Gesundheitsdienst NHS (National Health Service) habe sein Leben gerettet:

Dauer 0:59 min "Sie haben zweifellos mein Leben gerettet" "Sie haben zweifellos mein Leben gerettet"

"Sie standen 48 Stunden an meinem Bett"

Aus dem Kreis der Klinikmitarbeiter lobte er insbesondere Jenny aus Neuseeland und Luis aus Portugal. "Sie standen 48 Stunden an meinem Bett, als die Dinge auch anders hätten ausgehen können."

Der 55-jährige Johnson wird auf Anraten seiner Ärzte nicht sofort wieder mit seiner Arbeit beginnen, wie ein Sprecher der Downing Street mitteilte. Der Regierungschef werde sich auf dem offiziellen Landsitz des Premiers, Chequers in der Nähe von London, erholen. Schon am Samstagabend hatte Johnson den Mitarbeitern der Klinik in Parlamentsnähe mitgeteilt: "Ich verdanke ihnen mein Leben."

Wie es für Johnson weitergeht, erklärt London-Korrespondent Jens-Peter Marquardt:

Dauer 0:46 min "Es kann noch Wochen dauern" "Es kann noch Wochen dauern"

Mehr als 10.600 Menschen starben nach Angaben des Gesundheitsministeriums vom Sonntag bislang in Großbritannien an ihrer Infektion mit Covid-19. Experten rechnen allerdings mit einer hohen Dunkelziffer; vor allem zahlreiche Opfer in Seniorenheimen sind noch nicht erfasst.

Die meisten Toten wurden in England - insbesondere in der britischen Hauptstadt - registriert. Gesundheitsminister Matt Hancock sprach angesichts des Überspringens der 10.000er-Marke von einem "düsteren Tag".