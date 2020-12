Im Streit über den Brexit-Handelspakt will der britischer Premier Boris Johnson in den kommenden Tagen nach Brüssel reisen. Mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen will er dann persönlich die schwierigsten Fragen klären. Das hat die EU-Kommission am Abend mitgeteilt. Zuvor hatten Johnson und von der Leyen telefoniert. Am 1. Januar scheidet Großbritannien aus dem EU-Binnenmarkt und der Zollunion aus. Mit dem Handelsvertrag sollen danach Zölle und Handelshemmnisse vermieden werden.