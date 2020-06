Die Coronakrise trifft viele Branchen auch nach der Lockerung von Beschränkungen hart. Der Konsum läuft nur schleppend an. Die Sorge vor Jobverlust und Verdienstausfällen bleibt.

Wie ist die Situation bei Ihnen? Haben Sie Angst um ihren Arbeitsplatz? Sind Sie selbst in Kurzarbeit – oder Freunde und Nachbarn? Wie ist ihre berufliche Perspektive derzeit? Haben sich ihre Job-Pläne geändert? Wie ist die Stimmung in ihrem Betrieb? Verhalten sich Kollegen anders als sonst? Schreiben Sie uns gerne mal was dazu in der Kommentarfunktion.

Coronakrise kostete bereits bundesweit 580.000 Arbeitsplätze

Die befürchtete Zahl von drei Millionen Arbeitslosen in Deutschland rückt in greifbare Nähe. Schon jetzt sei der Corona-Effekt Schuld an jedem fünften Arbeitslosen, meint der Chef der Bundesarbeitsagentur, Detlef Scheele. Anders als die Wirtschaftskrise 2009 trifft die Pandemie fast die gesamte Wirtschaft. Leiharbeit/Zeitarbeit ist kaum noch gefragt. 40 Prozent der 2,9 Millionen Studierenden haben ihren Nebenjob verloren.

Dauer 1:50 min Trierer Studentin zieht wegen Corona um Die Trierer Studentin Pia Schumacher hat in der Coronakrise ihren Nebenjob verloren. Ihre Wohnung kann sie sich nicht mehr leisten, deshalb ist sie in eine Vierer-WG gezogen. Sie hofft, dass Studenten finanzielle Hilfe vom Staat bekommen. Mit Krediten drohe nur eine Verschuldung.

Kurzarbeit könnte bald 7,5 Millionen Menschen treffen

Die Bundesagentur schätzt, dass Ende April rund sechs Millionen Menschen in Kurzarbeit gewesen sind, und rechnet damit, dass es in der Spitze sogar 7,5 Millionen werden könnten. Insgesamt haben Unternehmen für 11,7 Millionen Menschen (Stand Ende Mai) Kurzarbeit angezeigt. Erfahrungsgemäß liegt die Zahl der tatsächlichen Kurzarbeiter deutlich darunter, weil die Anzeigen vorsorglich gestellt werden.

Diesmal zählen auch krisensichere Berufe zu den Verlierern

Die Mehrheit der Kurzarbeit stamme aus den klassischen Branchen der Industrie, es sind aber auch untypische Berufe aus der Gastronomie, der Reisebranche, dem Luftverkehr und dem Handel dabei, so die Bundesagentur für Arbeit. Die Münchener Kreditagentur Crifbürgel rechnet dieses Jahr mit mehr als 29.000 Unternehmensinsolvenzen in Deutschland. Das wären 10.000 Pleiten mehr als im Vorjahr.

"Eine Entspannung deutet sich bei den Neueinstellungen kaum an. Es ist zu erwarten, dass sich die Betriebe angesichts der wirtschaftlichen Unsicherheiten auch in den kommenden Monaten zurückhalten werden.“ Holger Schäfer, Institut der deutschen Wirtschaft

Derzeit stellen Unternehmen kaum ein

Im April ist die Zahl der neu gemeldeten offenen Stellen um mehr als die Hälfte abgesackt, im Mai waren es wieder etwas mehr, aber dennoch deutlich weniger als im Vorjahr. Auszubildende und Hochschulabsolventen haben es deshalb gerade besonders schwer. Dazu kommt noch, dass die Fluktuation, die normalerweise auf dem deutschen Arbeitsmarkt herrscht, praktisch zum Erliegen gekommen ist.

Kurzarbeit ist eine Brücke

Kurzarbeit sei eine Brücke, heißt es oft. Sie ist aber nur tragfähig, wenn am anderen Ende ein Ufer ist. Derzeit ist die Frage, wann dieses Ufer wieder in Sichtweite kommt. Kurzfristige Corona-Überbrückungskredite sollen Betrieben, Selbstständigen oder Studierende momentan finanziell über die Runden helfen, aber sie sorgen auch für eine Verschuldung. Etliche Betroffene wollen das Geld gar nicht erst haben, weil sie Angst haben, es in absehbarer Zeit nicht zurückzahlen zu können – und dann in einen Teufelskreis zu geraten.