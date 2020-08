per Mail teilen

Die Testpflicht für Rückkehrer aus Risikogebieten gilt ab Samstag. Das hat Gesundheitsminister Spahn angekündigt. Er erklärte auch, warum derzeit mehr Infektionen nachgewiesen werden.

Wer ab Samstag aus einem internationalen Corona-Risikogebiet nach Deutschland einreist, muss sich auf das Virus testen lassen. Das hat Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) am Vormittag in Berlin angekündigt. "Mir ist sehr bewusst, dass das ein Eingriff in die Freiheit des Einzelnen ist", sagte Spahn. Es sei aber ein zumutbarer Eingriff und wegen der hohen Fallzahlen wolle man "auf Nummer sicher" gehen.

Die Pflichttests seien für die Reisenden kostenlos. Alternativ werde bei der Einreise auch ein Test akzeptiert, der nicht älter als 48 Stunden sein darf, erklärte Spahn. Bisher müssen Einreisende aus den betreffenden Staaten und Regionen 14 Tage in Quarantäne oder ein aktuelles negatives Testergebnis vorweisen.

Das sind die aktuellen EU-Risikogebiete

Die Liste mit Risikogebieten aktualisiert das Robert-Koch Institut (RKI) regelmäßig auf seiner Homepage. Aus der EU sind dort aktuell Luxemburg, die drei spanischen Regionen Aragón, Katalonien und Navarra sowie die belgische Provinz Antwerpen aufgeführt. Um als Risikogebiet zu gelten, müssen in dem betreffenden Land oder der Region in den vergangenen sieben Tagen mehr als 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner nachgewiesen worden sein.

Zunahme von nachgewiesenen Infektionen in Deutschland

Spahn ging auch auf die aktuelle Zunahme der Neuinfektionen in Deutschland ein. Das RKI meldete am Donnerstagmorgen erstmals seit drei Monaten wieder mehr als 1.000 neue Fälle. Ein Grund dafür sei auch, dass mehr getestet werde, erklärte Spahn. Das sei gut, weil es helfe, Ansteckungsketten zu durchbrechen.

Der Bundesgesundheitsminister appellierte an die Bürger, wegen der deutlich steigenden Infektionszahlen die Hygieneregeln weiter einzuhalten:

"Bleiben wir wachsam, halten wir die Regeln ein. Die Pandemie ist noch nicht vorbei." Jens Spahn (CDU), Bundesgesundheitsminister

Spahn: Infektionszahlen könnten zum Ferien-Ende weiter steigen

Das Virus nehme keine Rücksicht auf die Urlaubszeit, so Spahn. Wo es eine Chance habe, breite es sich aus. Abstand halten, Mund-Nasen-Schutz und Händewaschen seien ein "kleiner Preis", wenn man bedenke, wie schnell sich die Pandemie ausbreiten könne.

Mit Ende der Ferien bestehe auch die Gefahr, dass die Infektionszahlen weiter steigen, erklärte Spahn. Viele kleine Ausbrüche verzeichne man zur Zeit bei Familienfeiern oder etwa am Arbeitsplatz.

RKI am Donnerstag: Mehr als 1.000 Neuinfektionen nachgewiesen

Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem RKI aktuell 1.045 Neuinfektionen innerhalb eines Tages gemeldet. Zuletzt wurden mehr als 1.000 neue Infektionen am 7. Mai registriert. Danach gingen die Werte kontinuierlich zurück. Seit Ende Juli steigen sie jedoch wieder und es gibt Diskussionen darüber, ob das schon die zweite Welle ist. Laut dem RKI sind in Deutschland fast 9.000 Menschen nachweislich akut mit dem Coronavirus infiziert.