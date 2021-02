Der 26-jährige Jendrik Sigwart tritt in diesem Jahr für Deutschland beim Eurovision Song Contest an. Der gebürtige Hamburger überzeugte in einem mehrstufigen Auswahlverfahren zwei unabhängige Jurys. Mit welchem Titel Jendrik Sigwart am 22. Mai 2021 in Rotterdam ins Rennen geht, gibt der NDR am 25. Februar bekannt.

Jendrik Sigwart ist Musical-Darsteller "und schreibt mit großer Leidenschaft seit Jahren eigene Songs", teilte der NDR. Der ESC sei schon lange sein Traum gewesen.