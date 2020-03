Trotz Corona hält Japan weiter an den Olympischen Sommerspielen fest. Ministerpräsident Shinzo Abe hat erklärt, dass sein Land die Spiele in Tokio in jedem Fall austragen wolle. Man werde die Ausbreitung der Infektionen stoppen, so Abe. In Japan gibt es bisher rund 1.400 Corona-Infektionen, 28 Menschen sind gestorben. Die Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele ist für den 24. Juli geplant.