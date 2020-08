Um 8.15 Uhr am 6. August 1945 warfen die USA die erste im Krieg eingesetzte Atombombe auf Hiroshima ab. "Little Boy", wie die Bombe genannt wurde, löschte das Leben von mindestens 70.000 Menschen sofort aus. Dass so etwas nie mehr passieren kann, bezweifeln einige - was auch die vielen mahnenden Worte am 75. Jahrestag zeigen.

Die Menschen im japanischen Hiroshima haben mit einer Schweigeminute an die Opfer des US-Atombombenabwurfs vor 75 Jahren erinnert. Der Bürgermeister von Hiroshima, Kazumi Matsui, warnte bei einer Gedenkveranstaltung vor einer Zunahme nationalistischer Strömungen in der Welt. Der Nationalismus habe zum Zweiten Weltkrieg geführt. Man dürfe nicht zulassen, dass sich die Vergangenheit wiederhole.

Matsui, rief die Welt auf, sich gegen jegliche Bedrohungen für die Menschheit - seien es Atomwaffen oder auch die Corona-Pandemie - zusammenzuschließen. Die zivile Gesellschaft müsse "egozentrischen Nationalismus ablehnen" und sich gemeinsam gegen alle Bedrohungen zusammentun.

In seiner Rede forderte Matsui die japanische Regierung außerdem dazu auf, einem UN-Vertrag zum Verbot von Atomwaffen beizutreten. Japan müsse "seine Rolle als Vermittler" zwischen Atomwaffenstaaten und solchen, die keine Atomwaffen besitzen, verstärken.

Stichwort: UN-Vertrag zum Verbot von Atomwaffen Vor drei Jahren hatten sich zwei Drittel der Mitgliedsländer der Vereinten Nation auf diesen Vertrag verständigt. Bislang haben ihn jedoch erst 32 Staaten ratifiziert. Damit er in Kraft treten kann, müssen es 50 Staaten sein. Atommächte wie die USA, Großbritannien, China, Frankreich und Russland haben den Vertrag jedoch nicht unterzeichnet. Auch die Nato-Staaten lehnen den UN-Atomvertrag ab. Er drohe die Abrüstungsbemühungen im Rahmen des vor 50 Jahren in Kraft getreten Atomwaffensperrvertrags (NPT) zu unterlaufen, warnen die Kritiker. Auch Japan, das den NPT 1976 ratifiziert hatte und unter dem atomaren Schutzschild der USA steht, will dem neuen UN-Vertrag nicht beitreten.

Hunderttausende Tote durch Atombomben in Japan

Die USA hatten vor 75 Jahren eine Atombombe auf Hiroshima abgeworfen. Laut dem Internationalen Roten Kreuz (IKRK) wurden in Hiroshima rund 70.000 Menschen sofort getötet. Drei Tage später warfen die USA eine Atombombe auf Nagasaki ab. Weitere Zehntausende Menschen kamen sofort ums Leben, das japanische Kaiserreich kapitulierte. Bis 1950 starben laut IKRK insgesamt 340.000 Menschen an den Folgen der Atombombenabwürfe, zu denen beispielsweise Verstrahlung gehört. Viele weitere starben in den Folgejahren.

Guterres sieht Bedrohung durch neues Wettrüsten

UNO-Generalsekretär António Guterres erklärte in einer Video-Botschaft Spaltung, Misstrauen und mangelnder Dialog drohten die Welt in ein atomares Wettrüsten zu führen. "Staaten, die Atomwaffen besitzen, modernisieren ihre Arsenale und entwickeln neue und gefährliche Waffen und Trägersysteme", so Guterres und ergänzt: "Der einzige Weg, um das nukleare Risiko vollständig zu beseitigen, besteht darin, Atomwaffen vollständig zu eliminieren".

75 years since the atomic bombings of Hiroshima & Nagasaki, the nuclear menace is growing once again. We must confront this existential threat & pursue a nuclear weapon-free world. We owe this to the victims of the past & future generations. https://t.co/qYMe4NLJUq António Guterres, Twitter, 6.8.2020, 10:38 Uhr

Auch Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) fordert auf Twitter "eine Welt ohne Atomwaffen". Es helfe nichts, diese von einem Land ins nächste zu verschieben.

Vor 75 Jahren töteten Atombomben in #Hiroshima und #Nagasaki über 100000 Menschen. Damit sich dieses Leid nicht wiederholt, kämpfen wir für eine Welt ohne Atomwaffen! Alle müssen verschwinden. Es hilft nichts, sie von einem Land ins nächste zu verschieben. https://t.co/8OV5J2eJa0 Heiko Maas 🇪🇺, Twitter, 6.8.2020, 8:59 Uhr

Zünden der Atombombe war "Sündenfall der Menschheit"

Der Berliner Bischof Christian Stäblein hat sich in einem Gastbeitrag für die "B.Z." für eine vollständige Abschaffung von Atomwaffen ausgesprochen. "Zurecht sind und gehören diese Waffen geächtet, zurecht setzen sich seit 75 Jahren Menschen in allen Teilen der Welt dafür ein, dass diese Art der Waffen von der Erde verschwindet". Für Stäblein ist außerdem klar:

"Wenn etwas ganz Entsetzliches, im Grunde Unvorstellbares das erste Mal passiert, sprechen wir von einem Sündenfall", so der Bischoff in seinem Beitrag. Das Zünden der Atombombe sei solch ein Sündenfall gewesen.

Gedenkveranstaltungen im Südwesten

In Rheinland-Pfalz wird heute mit mehreren Gedenkveranstaltungen an den 75. Jahrestag des Atombomben-Abwurfs erinnert. Zu einer Mahnwache am Fliegerhorst Büchel haben sich auch Abgeordnete des Landtags und des EU-Parlaments angekündigt. In Büchel sollen rund 20 US-Atomsprengköpfe lagern.

Auch in mehreren baden-württembergischen Städten wird den Opfern gedacht. Unter anderem in Ulm (Alb-Donau-Kreis), Schwäbisch Gmünd und Ellwangen (beides Ostalbkreis) gibt es Veranstaltungen.

Besonderer Tag für Hiroshimas Partnerstadt Hannover

Hannover ist die Partnerstadt Hiroshimas und natürlich wurde auch der Opfer gedacht und vor allem auch gemahnt. Um 8:15 Uhr - zum Zeitpunkt des Bomben-Abwurfs wurde die Friedensglocke in der Aegiedienkirche in der Innenstadt geläutet - als Zeichen des Verbundenseins mit der Partnerstadt, so Oberbürgermeister Belit Onay. Ein Kranz und Papierkraniche wurden niederlegt und eine traditionelle Trauer-Tee-Zeremonie abgehalten, wegen der Corona-Beschränkungen unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Am Nachmittag sind Bürger aber zu Gebet und Meditation eingeladen. Zum Abschluss sollen Papierlaternen auf den Maschteich gesetzt werden.