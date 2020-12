per Mail teilen

Mehr als dreieinhalb Jahrzehnte lang hat der gebürtige Rheinländer bei der Tagesschau die guten und schlechten Nachrichten aus aller Welt präsentiert. Nun las er sie zum letzten Mal.

Weg mit der Krawatte und ab in den aktiven Ruhestand: Mit einem Lächeln und den Worten „Machen Sie es gut!“ hat sich Nachrichtensprecher Jan Hofer am Montagabend von den Zuschauern der Tagesschau verabschiedet. Nach rund 36 Jahren im Dienst der quotenstärksten Nachrichtensendung im deutschen Fernsehen hat der 68-Jährige Punkt 20 Uhr zum letzten Mal die neuesten Nachrichten aus Deutschland und der Welt verlesen. Allerdings nicht alle.

"Eine Ära geht zu Ende"

Für eine Meldung kam extra Hofers Nachfolger Jens Riewa ins Studio, "weil im Ersten Deutschen Fernsehen heute eine Ära endet", wie Riewa sagte. Im Anschluss verlas er die Nachricht, dass Hofer nun geht.

Kein Sprecher der bekanntesten deutschen Nachrichtensendung war so viele Jahre am Stück zu sehen wie der gebürtige Rheinländer. Tagesschau-Sprecher Jens Riewa über Jan Hofer

Hofer selbst nutzte die Zeit nach dem Wetter, das er wieder selbst verlesen durfte, für ein paar Dankesworte an die Zuschauer und seine Kollegen. „Für mich aber heute heißt es zum letzten Mal: Guten Abend, meine Damen und Herren. Machen Sie es gut", sagte der 68-Jährige, während er seine rote Krawatte mit einem Lächeln ablegte.

NDR-Intendant würdigt Hofer als "Institution"

NDR-Intendant Joachim Knuth würdigte Hofer am Montag als "Institution".

Ruhig, bedacht, seriös. Jan Hofer ist eine Institution und seit Jahrzehnten Gesicht und Stimme der Fernsehnachrichten in Deutschland. Ihm ist es gelungen, mit der Zeit zu gehen, ohne sich zu verbiegen. Er wird in den deutschen Wohnzimmern fehlen. Joachim Knuth, NDR-Intendant

In den digitalen Angeboten der Tagesschau habe Hofer ganz neue Wege des Nachrichtenjournalismus beschritten und damit auch junge Zielgruppen angesprochen. Hofer habe immer den richtigen Ton getroffen. Auf Instagram teilte die Tagesschau einen Rückblick auf Jan Hofers Sprecher-Karriere:

Hofer selbst nimmt Abschied wohl gelassen

Nach 36 Jahren im Tagesschau-Dienst fällt ihm der Abschied nun nicht allzu schwer. Auf das frühe Aufstehen und den Schichtdienst verzichte er gern, sagte Hofer der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg. Trotzdem bleibe er der Sendung immer verbunden.

Die Tagesschau-DNA haben sie mir eingepflanzt. Die werde ich jetzt nicht mehr los. Jan Hofer

Eine große Abschiedsparty musste wegen der aktuellen Corona-Lage ausfallen. Aber auch das sieht Hofer mit einem lachenden Auge. Ich bin kein guter Abschied-Nehmer. Von daher kommt mir das schon ein bisschen entgegen." Auch seine letzten Worte für die Sendung habe er erst am Nachmittag ersonnen.

Vom Ruhestand sei er dennoch weit entfernt. Darauf besteht er. So stünden bereits Gastauftritte in mehreren Sendungen sowie ein Podcast an. Und natürlich werde er auch weiter auf Social-Media-Kanälen wie Instagram und Tiktok unterwegs sein.

Tagesschau gewährt Blick hinter die Kulissen

Für alle Zuschauer, die schon immer mal sehen wollten, wie sich ein Tagesschau-Sprecher auf seine Sendung vorbereitet, hat die Tagesschau am Montagabend eine 30-mnütige Sondersendung zu Jan Hofers Abschied bei Youtube veröffentlicht.