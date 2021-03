Urlaub am Meer oder in den Bergen steht bei den Menschen in Deutschland auch in der Corona-Pandemie weit oben auf der Wunschliste. Und obwohl die Bürgerinnen und Bürger grundsätzlich in Reiselaune sind, geben Reisebüros und Veranstalter das laufende Jahr wirtschaftlich bereits weitgehend verloren. Ein Erfolg wäre es aus ihrer Sicht schon, wenn sie rund 50 Prozent des Umsatzvolumens von 2019 erreichen könnten. Heute nun startet die Internationale Tourismusbörse (ITB) als reine Online-Veranstaltung. Zumindest ein wenig Zuversicht verbreitet vorab Tui: Der Reiseveranstalter hält Osterurlaub auf Mallorca für durchaus möglich.