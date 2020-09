In Israel haben Tausende Demonstranten wieder den Rücktritt von Regierungschef Benjamin Netanjahu gefordert. Sie versammelten sich vor seiner offiziellen Residenz in Jerusalem und in weiteren Orten. Netanjahu ist wegen Korruption angeklagt. Außerdem steht er wegen seiner Corona-Politik in der Kritik. Viele Demonstranten werfen ihm vor, Einschränkungen zu rasch gelockert zu haben.