Tausende von Israelis haben am Samstagabend in Tel Aviv gegen die Finanzpolitik der Regierung von Benjamin Netanjahu in der Corona-Krise demonstriert.

Mehr als 10.000 Menschen - so berichten Medien am Sonntag - sagten bei der Großkundgebung am Samstagabend auf dem zentralen Rabin-Platz "Nein" zum Umgang der israelischen Regierung mit den wirtschaftlichen Folgen der Pandemie. In Sprechchören wurde Premierminister Benjamin Netanjahu zum Rücktritt aufgefordert. Hohe Arbeitslosigkeit trotz Lockerungen Gerade Selbstständige, Kleinunternehmer und Freiberufler fühlen sich im Stich gelassen, klagen über zu geringe finanzielle Hilfen und darüber, dass versprochene Unterstützung gar nicht oder verspätet ausgezahlt wird. Vor der Corona-Krise betrug die Arbeitslosenquote in Israle knapp vier Prozent. Jetzt liegt sie immer noch bei rund 20 Prozent – obwohl die Regierung die meisten Anti-Corona-Maßnahmen bereits im Mai zurück genommen hat. Demonstranten und Polizei geraten aneinander Im Anschluss an die Kundgebung blockierten hunderte Demonstranten nach Polizeiangaben Straßen in der Innenstadt von Tel Aviv. Es kam zu Auseinandersetzungen mit der Polizei und zu Festnahmen. Zweite Welle unter anderem durch Hochzeiten Neben den wirtschaftlichen Folgen der Pandemie leidet Israel weiter unter einer neuen Infektionswelle. Zuletzt wurden täglich deutlich mehr als 1.000 neue Corona-Fälle gemeldet. Die Regierung hat Fehler bei den Lockerungen eingeräumt. Größere Menschenansammlungen in geschlossenen Räumen sind mittlerweile wieder verboten. Hochzeiten gelten als ein Grund für den Anstieg der Infektionszahlen in Israel.