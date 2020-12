Nach fast 50 Jahren dürfen Bürger der Vereinigten Arabischen Emirate wieder Geschäfte mit Israel machen. Staatliche Medien berichten, Präsident Muhammad bin Said al-Nahjan habe den Boykott formell per Dekret aufgehoben. Die beiden Länder hatten Mitte August überraschend angekündigt, ihre Beziehungen normalisieren zu wollen. Die USA hatten in dem Konflikt vermittelt. Israel will im Gegenzug für die Einigung die geplante Annektierung von Gebieten im besetzten Westjordanland aussetzen.