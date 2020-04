In Israel haben Tausende Menschen gegen Ministerpräsident Benjamin Netanjahu demonstriert. Wegen der Corona-bedingten Kontaktbeschränkungen standen die Demonstranten bei der Kundgebung in Tel Aviv jeweils zwei Meter voneinander entfernt. Sie kritisierten, dass Netanjahu trotz eines laufenden Korruptionsverfahrens gegen ihn weiter Regierungschef bleiben will. In Israel herrscht seit mehr als einem Jahr eine Regierungskrise. Das Land hat auch nach drei Parlamentswahlen noch immer keine mehrheitsfähige Regierung.