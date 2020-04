per Mail teilen

In Israel läuft heute die Frist zur Regierungsbildung ab. Eine Verlängerung um zwei Wochen hatte Staatspräsident Reuven Rivlin gestern abgelehnt. Aus Rivlins Büro hieß es zu Begründung, Premierminister Benjamin Netanjahu habe nicht bestätigt, dass er kurz davor sei, sich mit Benny Gantz vom Bündnis Blau-Weiß auf eine Koalition zu verständigen. Sollten sich beide Seiten nicht einigen, geht das Mandat für die Regierungsbildung an das Parlament. Kommt in den folgenden drei Wochen keine neue Koalition zustande, wird neu gewählt.