Deutschland bereitet sich auf die Rückkehr von IS-Anhängern vor, die die Türkei ausweisen will. Extremismus-Experte Tobias Meilicke fordert, deren Wiedereingliederung nicht aus dem Auge zu verlieren.

Viele der Männer müssen sich wegen Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung vor Gericht verantworten. Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) hatte bereits am Montag klargestellt, dass ihnen vor deutschen Gerichten der Prozess gemacht werde.

IS-Ideologie muss aufgearbeitet werden

Neben der Strafverfolgung sollte auch die Wiedereingliederung der mutmaßlichen IS-Kämpfer in die deutsche Gesellschaft verfolgt werden, fordert Tobias Meilicke, Leiter der Kieler Präventions- und Beratungsstelle gegen religiös begründeten Extremismus, im SWR.

Tobias Meilicke: "Wir sind gut vorbereitet"

Am besten sei es, wenn man bereits in der Untersuchungshaft mit der Arbeit beginne. "In den Gefängnissen gibt es bundesweit Ausstiegsprogramme." Ziel sei es, die IS-Ideologie aufzuarbeiten und praktische Hilfe für das Leben nach der Haftentlassung anzubieten.

Kinder brauchen schnell eine Perspektive

Bei der großen Gruppe von Frauen und Kindern, die mit den mutmaßlichen IS-Kämpfern ebenfalls nach Deutschland zurückkehren werde, stehe die Integration im Vordergrund. Erlebte Traumata müssten aufgearbeitet werden.

Gerade Kinder, von denen viele im selbsternannten Kalifat zur Welt kamen, bräuchten schnell eine Perspektive. Dabei helfe der Besuch eines Kindergartens oder der Schule. Dort würden sie die vielfältige deutsche Gesellschaft kennen lernen und könnten ihr Feindbild revidieren.

Nicht alle IS-Rückkehrer integrationsfähig

Tobias Meilicke warnt allerdings vor der Annahme, dass sich alle mutmaßlichen IS-Kämpfer wieder eingliedern ließen. "Vor allem Menschen, die bis zum Schluss beim IS geblieben sind, haben auch bis zum Schluss an der Ideologie festgehalten. Das muss man ganz klar sagen."

Für den Leiter der Präventions- und Beratungsstelle überwiegen trotzdem die Chancen. "Wenn wir den Menschen etwas anbieten können, zum Beispiel eine Reintegration in den Arbeitsmarkt, zeigen wir den mutmaßlichen IS-Kämpfern, dass es ein Leben jenseits dieser Ideologie und dieser Szene gibt."