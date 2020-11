per Mail teilen

Der Iran verbindet mit einem möglichen Wahlsieg des Demokraten Joe Biden die Hoffnung auf ein Ende der Wirtschaftssanktionen. US-Präsident Donald Trump habe eine Politik des maximalen Drucks auf den Iran verfolgt, sagte Präsident Hassan Ruhani in einer Fernsehansprache. So Gott wolle, werde eine neue Regierung in den USA zu ihren internationalen Verpflichtungen zurückkehren. US-Präsident Trump war 2018 nicht nur aus dem Atomabkommen mit dem Iran ausgestiegen, sondern hatte auch neue Sanktionen gegen das Land verhängt. Das Atomabkommen sollte dafür sorgen, dass der Iran sein Atomprogramm nur zu zivilen und nicht für militärische Zwecke nutzen kann.