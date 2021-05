Wir leben in einer Zeit, in der Zahlen eine bedeutende Rolle spielen. Die Pandemie-Politik vertraut auf ein Vorbild, das wir seit Kindertagen kennen, meint Josef Karcher in seiner Kolumne.

Im Keller war eine Kiste mit altem Kinderkram. Darin befand sich ein Malbuch, rund 20 Jahre alt. Mit Buntstiften hatten die Kinder vorgegebene Flächen ausgemalt, jede mit einer Ziffer versehen. Eins für rot, zwei für blau, drei für grün – und so weiter. Es ergaben sich schöne farbige Muster, aber auch tolle Tiere, Vögel und Fische in Knallfarben. Malen nach Zahlen. So hieß das früher. Und so heißt es noch heute. Eine aktuelle Recherche ergab, dass Malen nach Zahlen in Pandemie-Zeiten schwer in Mode ist.

Die Kolumne von Josef Karcher können Sie hier auch als Audio hören:

Wer das Stichwort bei Google erfragt, erhält mehr als 40 Millionen Ergebnisse. "Werden Sie zum wahren Künstler", heißt es in Anzeigen. Und es funktioniert folgendermaßen: Man bestellt ein ganzes Set, Leinwand, Rahmen, Farben - alles in einem. Dann malt man zum Beispiel die Skyline von New York während der abendlichen Ausgangsperre tapfer aus und hängt das fertige Kunstwerk im Wohnzimmer auf. Das Allerwichtigste ist aber: Man macht davon ein Foto und postet es in den so genannten sozialen Medien. Nur so kommt Google auf die 40 Millionen Ergebnisse. Aber Vorsicht! In den sozialen Netzwerken ist es mit dem Urheberrecht so eine Sache. Für die Künstlerin oder den Künstler bleibt nämlich nichts übrig. Außer dem Renommee.

Zwei Minuten - Die Kolumne zum Wochenende "Zwei Minuten" heißt unsere Kolumne. Sie ist unser ganz persönlicher Blick auf ein aktuelles Ereignis oder eine andauernde Debatte. Sechs unserer Kollegen nutzen abwechselnd "Zwei Minuten", um augenzwinkernd, nachdenklich, staunend oder resümierend auf eine Geschichte zu schauen. Eine ganz große Geschichte oder eine winzig kleine, eine aus der Politik oder eine aus dem Alltag, eine die alle beschäftigt oder nur einige. „Zwei Minuten“ sind nie bierernst und nie neutral – aber immer persönlich. Die Kolumne erscheint auch als Teil des "SWR Aktuell Newsletter". Er informiert nachmittags kompakt via E-Mail über das Wichtigste des Tages und präsentiert Programmtipps zu SWR Angeboten. Sie können ihn hier kostenlos abonnieren.

Malen nach Zahlen ist also eine zeitgemäße Art, über die Runden zu kommen. Und es drängt sich der Eindruck auf, dass Politiker diese Methode für sich kopiert haben. Zahlen lügen nicht. Der tägliche Corona-Inzidenz-Wert sagt, was zu tun und zu unterlassen ist. Seit Beginn der Pandemie ist er die Referenz durch alle Wellen. Auch wenn er willkürlich festgelegt wird. Mal 50, mal 100 oder gar 165. Wieso eigentlich nie 89? Das wäre wenigstens eine Primzahl, und man kann sie sich seit dem Mauerfall leicht merken. Schließlich bestimmt dieser Wert auch, mit welchen Farben die Landkreis-Flächen der Deutschland-Karte ausgemalt werden. Aus Zahlen werden Farben, wird Politik.

Gerade erleben wir eine Aufhellung. Als kürzlich jemand fragte, wie fühlst Du Dich auf einer Skala von eins bis zehn? Da musste ich erst mal einen Buntstift holen.