Der Vorsitzende der Unionsfraktion im Bundestag, Ralph Brinkhaus, wirft Gewerkschaften unsolidarisches Verhalten in der Corona-Krise vor. Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi habe im Herbst durch eine "Flut von Prozessen" Sonderöffnungen von Geschäften verhindert.

Der Einzelhandel müsse aber gestärkt werden, so Brinkhaus (CDU). Zwar habe der stationäre Handel auch schon vor der Corona-Pandemie unter der Konkurrenz durch den Online-Handel gelitten. Dem müsse man auch mit "guter Kommunalpolitik" begegnen.

Jetzt gehe es aber darum, es dem stationären Handel einfacher zu machen, durch die Krise zu kommen. Zusätzliche Verkaufstage etwa an Sonntagen hält Brinkhaus in der derzeitigen Lage für möglicherweise nicht verantwortbar. In den Monaten davor wäre das noch gegangen. Doch da habe sich Verdi gesperrt: "Das war nicht sonderlich solidarisch von Verdi und da müssen wir auch noch mal mit denen drüber sprechen."

Brinkhaus: Corona-Maßnahmen sind kein großer Wurf

Brinkhaus kritisiert weiter im SWR-Interview die von Bund und Ländern diese Woche beschlossenen Corona-Maßnahmen. Sie seien "nicht der große Wurf, das muss man ganz klar sagen".

Es gebe "noch kein überzeugendes Konzept im Bereich Schule" und auch im Umgang mit Pflegeheimen fehle ein bundeseinheitliches Konzept. Dasselbe gelte für die so genannten Hotspots mit besonders hohen Infektionszahlen, was ihn "besonders betrübe". Das nun auf "die lokalen Gesundheitsämter zu delegieren, führt zu Überforderung."

Kein Verständis für gelockerte Maßnahmen über Silvester

Die Zehn-Personen-Ausnahmeregel über Weihnachten und Silvester stellt Brinkhaus in Frage. Über Weihnachten hält er sie wegen der "enormen Bedeutung für die Christen in diesem Land" und auch wegen der Bedeutung als Familienfest zwar für vertretbar.

Er habe jedoch kein Verständnis dafür, dass auch über Silvester Ausnahmen gelten sollen:

"Silvester ist nicht Familie, Silvester ist nicht das christliche Fest, Silvester ist Party und da bin ich echt konservativ." Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus (CDU)

Insgesamt befürchtet Brinkhaus, dass die Maßnahmen nicht ausreichen, um die Ausbreitung der Pandemie zu stoppen. "Ich wäre ein glücklicher Mensch, wenn ich nicht Recht hätte und es tatsächlich reichen würde. Aber ich bin da extrem besorgt..

Mehrwertsteuersenkung war gut - muss aber auslaufen

Brinkhaus verteidigt die zum Jahresende auslaufende Herabsenkung der Mehrwertsteuersätze. Zu Kritik von Ökonomen, das habe nicht viel gebracht, meint er, "zumindest ist es so, dass mehr Geld in den Taschen der Verbraucherinnen und Verbraucher, teilweise auch mehr Geld in den Unternehmen geblieben ist".

Es gebe zudem in bestimmten Bereichen, zum Beispiel bei hochwertigen Konsumgütern, eine "ganz gute" Nachfrage. Davon profitierten dann auch Menschen mit nicht so viel Geld - etwa die, die solche Güter herstellten. Das bringe den Wirtschaftskreislauf wieder in Gang.

Dennoch müsse die Senkung zum 31.Dezember dieses Jahres auslaufen. Als Steuergeschenk, so Brinkhaus im SWR-Interview der Woche, sieht er die Mehrwertsteuersenkung nicht. Wenn ein bisschen von dem Geld der Steuerzahler an sie zurückfließe, sei es problematisch, von einem Geschenk zu sprechen.

Manuskript Interview der Woche mit Ralph Brinkhaus