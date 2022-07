per Mail teilen

Nach dem "Gasgipfel" am Montag in Stuttgart erklärte Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) im SWR-Interview, man müsse jetzt sparen, um im Winter nicht in eine Gasmangellage zu rutschen. Der russische Präsident Wladimir Putin habe "einfach mit seinem rabiaten Angriffskrieg auf die Ukraine eine neue Krise ausgelöst", dieser müsse man sich stellen.