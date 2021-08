per Mail teilen

Ex- Bundestagspräsident Thierse sieht 30 Jahre nach der deutschen Wiedervereinigung erstaunliche Erfolge. Zu den Zukunftsthemen zählt für ihn soziale Gerechtigkeit - gerade wegen der Corona-Krise.

Der frühere Bundestagspräsident Wolfgang Thierse (SPD) hat die Deutschen aufgefordert, nach 30 Jahren deutscher Einheit die Erfolge im Lauf dieser Zeit stärker wahrzunehmen. Im SWR sagte er: "In Richtung meiner ostdeutschen Landsleute möchte ich sagen: Schaut darauf, was ihr in den letzten 30 Jahren geleistet und bestanden habt. Das ist doch Anlass für Selbstbewusstsein. Und den Deutschen insgesamt: Wir sind ein erstaunlich erfolgreiches Land. Bei allen Konflikten und Ärgernissen."

Das, so Thierse, könne die Menschen selbstbewusster machen für die kommenden Veränderungen. Und das sei auch angemessen gegen "Anfälle von Hysterie, Ängsten, Unzufriedenheit und Missmut".

Thierse: "Schwarze Null" war ein Mythos

Außerdem verteidigte Thierse die aktuelle Haushaltspolitik der Bundesregierung. Die hohe Neuverschuldung erfolge aus zwingenden Gründen, sagte er.

"Es geht nicht anders. Wer das kritisiert mit dem Hinweis, dies müssten die nachfolgenden Generationen tragen, argumentiert nicht sehr überzeugend."

Man dürfe der nächsten Generation kein wirtschaftliches und menschliches Desaster hinterlassen. Das einzig Gute, das die Corona-Pandemie gehabt habe, sei "dass man jetzt diesen negativen Mythos der schwarzen Null endlich einmal beiseite geschoben hat", sagte Thierse.

Es gehe nun allerdings darum, die unvermeidlichen Lasten so fair und gerecht wie möglich zu verteilen: "Die Gerechtigkeitsfrage stellt sich mit neuer Dringlichkeit." Die wirtschaftliche und soziale Ungleichheit habe sich in den vergangenen Jahren nicht verringert, sondern eher noch zugespitzt, so Thierse .

"Endlich einmal geschlossen hinter einem Kanzlerkandidaten stehen"

Auf die Bundestagswahl angesprochen, wünscht sich Thierse für seine Partei, sie möge "endlich einmal geschlossen hinter einem Kanzlerkandidaten stehen". Er wünsche sich, "dass dieser kleinkarierte, quälende Streit der inneren Auseinandersetzungen aufhört." Alles andere würde dazu führen, dass die SPD erneut zur Verliererin der nächsten Bundestagswahl werde.

Es müsse allen in der SPD klar sein, dass es jetzt "um die existenzielle Zukunft der Partei" gehe. "Ich hoffe nicht, dass wir eine große Koalition fortsetzen müssen, das wünsche ich mir auf keinen Fall", so Thierse weiter. Seine Partei habe darunter gelitten, im Gegensatz zu den Unionsparteien. Es gebe viele vernünftige Gründe, die große Koalition zu beenden.

