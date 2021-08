Ex-Vizekanzler Sigmar Gabriel (SPD) glaubt, dass der aktuelle politische Streit um Corona schadet. Die Menschen könnten sich deswegen abwenden. Insgesamt aber, so Gabriel, würde bei der Corona-Politik schon viel richtig gemacht.

Ex-Vizekanzler Sigmar Gabriel (SPD) kritisiert das Corona-Krisenmanagement von Bundesregierung und Ministerpräsidenten. "Die Politik darf nicht so ein Schauspiel bieten wie vor einigen Tagen“, sagte er im SWR Interview der Woche.

"Wenn sich die Politik derart öffentlich streitet und am nächsten Morgen erklärt, eigentlich war das alles Quatsch, was wir gestern Abend beredet haben, dann darf man sich nicht wundern, dass die Menschen sich abwenden."

Gabriel hätte sich gewünscht, dass die Kanzlerin und die Ministerpräsidenten mit einer einheitlichen Botschaft aus den Gesprächen gekommen wären. Er kritisiert auch, dass Kanzleramtsminister Helge Braun (CDU) am nächsten Morgen im ARD-Morgenmagazin gesagt habe, die beschlossenen Maßnahmen gingen nicht weit genug. "Wenn Politik etwas verabredet und dann sich selbst dementiert - dazu kann ich nicht raten", sagte Gabriel.

Gabriel: Es läuft auch vieles gut beim Corona-Management der Regierung

Insgesamt werde bei der Corona-Politik aber vieles richtig gemacht. Politik könne trotzdem eines nicht ersetzen: "Die Vernunft von Menschen, von Bürgerinnen und Bürgern, die wird das Wichtigste sein", meint Gabriel. Er ist überzeugt, dass die große Mehrheit der Deutschen sich vernünftig verhalte.

Gabriel: "Das Wohlstandsmodell der Bundesrepublik wird auf den Kopf gestellt"

Die finanziellen Überbrückungshilfen dürften nun nicht zu stark in Jobs von gestern hineingepackt werden. Die Pandemie sei nur ein "Brandbeschleuniger" für Entwicklungen, die es vorher schon gegeben habe. Das Wohlstandsmodell der Bundesrepublik werde auf den Kopf gestellt.

Nicht mehr die Produkte, sondern die Datenplattformen würden in Zukunft an Bedeutung gewinnen - und da spiele Deutschland noch keine Rolle. Deswegen müsse auch während der Pandemie in Zukunftsbranchen investiert werden. "Es ist ja klar, dass wir nicht auf Dauer Arbeit bezahlen können, die es nicht gibt", so Gabriel im SWR.