AfD-Co-Parteichef Chef Tino Chrupalla nimmt für sich in Anspruch, die Partei in schwierigen Zeiten zusammengehalten zu haben. Thema im Gespräch mit Berlin-Korrespondent Kilian Pfeffer war auch der anstehende Bundesparteitag.

Vor knapp einem Jahr wurde Tino Chrupalla zum Parteivorsitzenden der AfD gewählt. Er wurde damit Nachfolger von Alexander Gauland. Die Parteispitze teilt er sich mit Jörg Meuthen. Durch die Corona-Krise sei es "relativ schwierig" gewesen, in das Amt des Parteichefs hineinzukommen, sagte Chrupalla im SWR Interview der Woche. Inzwischen mache es aber große Freude.

Tägliche Telefonate mit Gauland

Unterstützung bekomme er auch von seinem Vorgänger Gauland. Beide würden täglich miteinander telefonieren. "Wenn ich Fragen habe, rufe ich ihn schon an und umgekehrt." Gauland habe ihm "viele wichtige Hinweise gegeben für die Politik und die Rolle des Bundessprechers", so Chrupalla.

Chrupalla: AfD ist lebendige und streitbedürftige Partei

Als seine bisher wichtigste Leistung sieht Chrupalla seine Arbeit als parteiinterner Vermittler. Die Frage, welche inhaltlichen Aspekte er bisher gesetzt habe, beantwortete er so: "Ich denke schon, dass die Partei auch durch mein Zutun an Stabilität gewonnen hat." Er habe die AfD auch in schwierigen Zeiten zusammengehalten.

In einigen Landesverbänden und Fraktionen hingegen sieht es anders aus. Die niedersächsische AfD-Fraktionen etwa ist zerbrochen, die bayerische ist mehr oder weniger handlungsunfähig. Auch in Schleswig-Holstein sieht es alles andere als gut aus. Darauf angesprochen sagte Chrupalla: "Die AfD ist eine lebendige und streitbedürftige Partei." Das sei für die innerparteiliche Demokratie wichtig. Die Probleme wolle man intern lösen. Dreckige Wäsche wasche man zuhause.

Streit um Kalbitz-Rauswurf

Als "innerparteiliche Punkte" bezeichnete Chrupalla auch den Streit um den Rauswurf des ehemaligen Brandenburger AfD-Landeschefs Andreas Kalbitz. Das hätte nicht in die Öffentlichkeit gehört. Die Causa Kalbitz war auch Grund eines Streits zwischen Chrupalla und Meuthen. Chrupalla kritisierte Meuthens Vorgehensweise, im Bundesvorstand über die Annulierung von Kalbitz' Parteimitgliedschaft abzustimmen, ohne ein juristisches Gutachten einzuholen.

Er arbeite aber kollegial mit Meuthen zusammen, erklärte Chrupalla. So viele Telefongespräche wie mit Gauland gebe es jedoch nicht.

Präsenzparteitag der AfD Ende November in Nordrhein-Westfalen

Ende des Monats will die AfD in Kalkar in Nordrhein-Westfalen ihren Sozialparteitag abhalten. Dieser soll unter Auflagen als Präsenzveranstaltung stattfinden. Das findet Chrupalla auch richtig. Es sei für alle in der Partei wichtig, "unter diesen schwierigen Bedingungen zeigen zu können, dass wir solche Veranstaltungen durchführen können". Delegierte, die Bedenken wegen des Risikos hätten, "die sollen zu Hause bleiben". Man wolle noch versuchen zu verhindern, dass die Delegierten Masken am Platz tragen müssen, sagte Chrupalla.

Inhaltlich soll auf dem Parteitag unter anderem über das Rentenkonzept der Partei und auch über eine Art Grundeinkommen in Höhe von 500 Euro diskutiert werden, das jeder deutsche Bürger von Geburt an erhalten soll. Chrupalla sagte, man wolle "in Modellregionen oder eventuell bei Bevölkerungsgruppen wie Sozialhilfeempfängern oder Arbeitslosen testen", ob dieses Konzept in der Praxis funktioniere.

Manuskript Interview der Woche mit Tino Chrupalla