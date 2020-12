Anfang des Jahres soll es direkt losgehen mit einem "Booster" für die Corona-Medikamentenforschung. Das hat Forschungsministerin Karliczek im SWR-Interview gesagt.

Mit dem Finanzministerium und dem Bundesrechnungshof sei man in den letzten Abstimmungen für ein millionenschweres Förderprogramm. "Anfang des neuen Jahres kann es direkt losgehen", sagte Forschungs- und Bildungsministerin Anja Karliczek (CDU) im SWR-Interview der Woche. Denn auch wenn man inzwischen einen Impfstoff habe, werde es doch viele Patienten geben, die Medikamente gegen Corona benötigten.

Entwicklung neuer Corona-Medikamente auf gutem Weg

Schon zu Beginn der Corona-Pandemie habe man eine Förderrichtlinie auf den Weg gebracht, um zugelassene Medikamente auf ihre Wirksamkeit bei Covid-19 zu überprüfen. Das sei aber nicht sehr zufriedenstellend gewesen, resümierte die Ministerin.

Parallel sei an der Entwicklung neuer Medikamente gearbeitet worden. Hier sei der Fortschritt jetzt so weit, dass man Förderlinien mit Potential mit Hilfe von Geld voranbringen werde, so Karliczek.

Weniger Geld für Medikamente als für Corona-Impfstoff

Die Frage, ob es bei dem "Booster" für die Medikamenten-Forschung auch um mehrere Hundert Millionen Euro gehe wie beim Corona-Impfstoff, verneinte die Ministerin. Denn bei Medikamenten sei es eine andere Situation: Bei der Entwicklung für einen Impfstoff gehe man an gesunde Menschen ran und impfe sie. Bei Medikamenten seien es bereits erkrankte Menschen, mit denen man klinische Studien mache. Deswegen brauche man für die Forschung nach Corona-Medikamenten nicht so viel Geld wie für die Entwicklung eines neuen Impfstoffs, sagte Karliczek.

"Aber wir werden auf jeden Fall so viel Geld in die Hand nehmen, dass die Förderlinien, die wirklich jetzt Potenzial haben, schnell durch die klinische Studie 3 durchgehen zu können, dass wir die fördern werden." Anja Karliczek, Bundesforschungsministerin (CDU)

Ministerium hatte großen Anteil an Entwicklung des Impfstoffs

Karliczek nimmt für ihr Ministerium einen großen Anteil bei der Entwicklung des Corona-Impfstoffs in Anspruch: "Diese großen Studien kosten sehr, sehr viel Geld. Und das kann ein Unternehmen nicht allein durch eigenes Risiko, auch in so kurzer Zeit, stemmen. Deswegen, glaube ich, haben wir aus dem Forschungsministerium heraus an dieser Stelle einen sehr, sehr großen Beitrag geleistet."

Karliczek: Biontech muss kein Geld an den Bund zurückzahlen

So wurde die Mainzer Firma Biontech mit 375 Millionen Euro gefördert - viel Geld, gab Karliczek zu. "Die Größenordnung unserer Forderungen sind selten im dreistelligen Bereich für eine Förderlinie." Man habe außerdem die Produktion des Impfstoffs möglich gemacht, obwohl es noch keine Zulassung gegeben habe. Kein Unternehmen, so Karliczek, würde allein das Risiko übernehmen, Impfstoff zu produzieren, der noch nicht zugelassen sei.

Die Ministerin stellte noch einmal klar, dass Biontech kein Geld zurückzahlen muss. Die Förderrichtlinien seien darauf ausgelegt, dass das Ministerium einen Teil des Risikos übernehme.

