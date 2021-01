Die stellvertretende Parteichefin der AfD, Alice Weidel, wäre im Fall Kalbitz anders vorgegangen. Eine Spaltung der AfD hält sie für falsch und ist optimistisch, dass die Umfragewerte ihrer Partei wieder steigen werden. Das sagte sie Berlin-Korrespondent Kilian Pfeffer im Interview der Woche.

Der Rauswurf des bisherigen Brandenburger AfD-Landeschef Andreas Kalbitz war unzulässig. Das hat das Berliner Landgericht am Freitag entschieden. Er darf nun vorerst seine Rechte als Parteimitglied und als Mitglied des Bundesvorstands der Partei weiter ausüben. Abschließend muss das Bundesschiedsgericht der AfD über den Fall entscheiden. Der Bundesvorstand der AfD hatte Kalbitz' Mitgliedschaft Mitte Mai mit knapper Mehrheit für annuliert erklärt.

Die Fraktionsvorsitzende der AfD im Bundestag und stellvertretende Parteichefin, Alice Weidel, dürfte sich in der Entscheidung bestätigt fühlen. Einen Tag vor dem Urteil sagte sie im Interview der Woche, dass sie sich bereits im Vorfeld der Vorstandsentscheidung eine juristische Prüfung gewünscht hätte. Dies wäre auch "diesem ganzen Durcheinander, das wir gerade erleben", zuvorgekommen. Man hätte grundsätzlich besonnener handeln müssen, so Weidel.

Persönlich wollte sich Weidel in dem Gespräch nicht zu Kalbitz äußern. Ihre persönliche Wertung spiele "überhaupt keine Rolle". Sie sehe den Fall juristisch. Auch zur Frage, ob Kalbitz rechtsextrem ist, wollte sich die Fraktionsvorsitzende nicht festlegen: "Ich würde mir gern erst einmal die Geschichte der Leute anschauen, das dann durchprüfen lassen und mir dann ein Werteurteil darüber erlauben."

Weidel: Spaltung der AfD unwahrscheinlich

Durch den Fall Kalbitz ist in der AfD eine Spaltungsdebatte aufgeflammt. Dass es tatsächlich dazu kommt, sei unwahrscheinlich, sagte Weidel, denn zwei AfD-Teile würden dann miteinander konkurrieren. Sie hätten "letztlich Probleme, über die Fünf-Prozent-Hürde zu kommen". Die AfD kommt in jüngsten Umfragen auf neun Prozent.

Neben Kalbitz hat die Brandenburger AfD zudem Ärger mit dem Verfassungsschutz. Dieser stufte den Brandenburger Landesverband der AfD als Verdachtsfall ein. Weidel sieht darin ein durchschaubares Manöver. Der Verfassungsschutz sei in Gänze, auch als Bundesbehörde, politisch instrumentalisiert, sagte Weidel. "Hier soll die größte Oppositionsfraktion, Oppositionspartei in Deutschland diskreditiert werden."

Der Verfassungsschutz begründet seine Einschätzung mit Verflechtungen der Brandenburger AfD zu rechtsextremen Organisationen. Darauf angesprochen sagte Weidel, das seien Verbindungen, "die nachzuweisen sind, die ich so nicht sehe". Sie verwies auf die Unvereinbarkeitsliste der AfD. So könnten beispielsweise NPD-Mitglieder gar nicht Mitglied der AfD werden, erklärte Weidel.

Weidel: Corona-Lockdown völlig überzogen

Die Corona-Krise war ebenfalls Thema des Interviews. Schaut man auf andere Länder wie beispielsweise die USA, Brasilien oder Schweden, ist Deutschland bislang recht glimpflich durch die Corona-Pandemie gekommen. Dem stimmte auch Weidel zu: "Deutschland hat das ganz gut gemeistert." Den Lockdown allerdings bezeichnete sie als "völlig überzogen". Ihrer Meinung nach wäre dieser "sehr krasse Schritt" nicht nötig gewesen, hätte man früher mit Abstands- und Hygieneregel begonnen, wie sie heute gelten, oder mit Grenzkontrollen und Fiebermessen an den Grenzen.

Die AfD-Fraktionsvorsitze räumte aber ein: "Ja, nachher ist man immer schlauer." Für die Wirtschaft befürchte sie "das Schlimmste" und rechne mit einer Pleitewelle bei Unternehmen. Auch der Mittelstand schmelze bereits ab, so Weidel.

Weidel lehnt Corona-Warn-App ab

Die Corona-Warn-App will sie nicht herunterladen. Datenschutztechnisch sei der Ansatz dahinter höchst kritisch, die App sei zudem nicht sicher, sagte Weidel. So könnten, ihrer Auffassung nach, Bewegungsprofile von Personen erstellt werden, wenn sich jemand Zugang zur App verschaffe. Die Bundesregierung und die Entwickler der App, SAP und Telekom, verweisen hingegen auf den dezentralen Ansatz der App. Personenbezogene Daten würden nicht gespeichert. Die Nutzung erfolge zudem freiwillig.

Weidel will weiterhin die Abstands- und Hygieneregeln einhalten. Wenn sich alle an bestimmte Verhaltensregeln halten würden, brauche sie "nicht noch eine Corona-App".

Ausschluss von Räpple: "Dann muss man sich eben eine andere Partei suchen"

Zum Ausschluss des baden-württembergischen AfD-Landtagsabgeordneten Stefan Räpple sagte Weidel, dass seine Klage gegen die Entscheidung wohl wenig Chancen auf Erfolg haben werde. Persönlich wollte sie sich nicht über Räpple äußern.

Weidel, die auch Landesvorsitzende der AfD in Baden-Württemberg ist, sagte jedoch, dass Räpple in den letzten Jahren wiederholt auch in Chatgruppen Parteikollegen kritisiert habe. Womöglich habe er sich selbst nicht mehr in der AfD wohlgefühlt, spekulierte Weidel. "Dann muss er sich eben eine andere Partei suchen." Ein Austritt wäre konsequent gewesen, erklärte sie. Generell störe sie sich zunehmend an Leuten "die nicht konstruktiv arbeiten, die nicht nach vorn schauen, sich aber innerparteilich abarbeiten."

Manuskript Interview der Woche mit Alice Weidel