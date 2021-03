per Mail teilen

Bundesarbeitsminister Hubert Heil (SPD) fordert Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) auf, zügig eine Pflegereform vorzulegen. Diese müsse aber eine richtige Lösung sein und nicht irgendein Eckpunktepapier.

Heil sieht Spahn in der Pflicht, zügig einen Gesetzentwurf für eine Pflegereform vorzulegen. Im SWR-Interview der Woche sagte Heil: "Da muss Jens Spahn liefern, angekündigt hat er das ja." Heil sagte, er wolle, dass die Leistungen, die die Pflegeversicherung zahlte, konsequent an das Vorliegen von Tarifverträgen gebunden würden.

"Dafür muss allerdings jetzt der Bundesgesundheitsminister eine ordentliche Pflegereform vorlegen", erklärte Heil. Diese müsse eine richtige und keine Scheinlösung sein, damit die auch noch umgesetzt werden könne. Dafür brauche es auch eine solide Finanzierung.

"Ein Gesetzentwurf, nicht irgendein Eckpunktepapier, auch keine Scheinlösung, sondern eine richtige Lösung - damit wir das noch durchsetzen können." Bundesarbeitsminister Hubertus Heil über eine zukünftige Pflegereform

Stinksauer über gescheiterten Tarifvertrag in der Altenpflege

Zum Scheitern eines bundesweiten Tarifvertrags in der Altenpflege sagte Heil: "Ich bin schon stinksauer, dass diese historische Chance verpasst wurde." Alle wüssten, dass man die Lohn- und Gehaltsbedingungen in der Pflege insgesamt verbessern müsste, so der Arbeitsminister. Sonst finde man keine Fachkräfte, das sei auch schon heute das Problem.

Zu den Gründen des Scheiterns führte Heil aus, es habe Kräfte gegeben, die das Zustandekommen hintertrieben hätten: "Auch Lobbyisten hier in Berlin, auch der ein oder andere im politischen Raum." Er wolle aber nicht die Flinte ins Korn werfen. Man müsse jetzt einen anderen Weg gehen. Er werde daher die Weichen dafür stellen, die Pflegemindestlöhne zu erhöhen.

SWR-Hauptstadtkorrespondent Kilian Pfeffer im Gespräch mit Bundesarbeitsminister Hubertus Heil SWR

"Müssen beim Impfen und Testen besser und schneller werden"

Über die aktuelle Leistung der Bundesregierung sagte Heil, es gebe Licht und Schatten. Vieles laufe gut, etwa wenn es darum gehe, Arbeitsplätze zu sichern. Die Kurzarbeit wirke. Ein Aber führt Heil jedoch an: "Es gibt Dinge, da müssen wir besser werden." Das betreffe vor allem das Testen, aber auch das Impfen und die Impfgeschwindigkeit.

Defizite müssen aufgearbeitet werden

Zur aktuellen Kritik an Bundesgesundheitsminister Spahn sagte Heil, er gebe seinen Kabinettskollegen keine Haltungsnoten. "Jeder muss in seinem Aufgabenbereich seinen Job machen. Ich habe darüber nicht öffentlich zu urteilen und ich habe ein Interesse daran, dass, wo Defizite da sind, die aufgearbeitet werden."

Das betreffe zum Beispiel den Impfstoff. Im Moment habe man noch eine Knappheit. "Aber demnächst werden wir mit dem Thema zu tun haben, ob schnell genug geimpft wird. Also wann der Kipppunkt ist, dass wir nicht nur die Kapazitäten der Impfzentren aufwachsen lassen müssen, sondern zu den niedergelassenen Ärzten gehen."

Heil fordert schnellere Wirtschaftshilfen

Zu den Existenzängsten von Unternehmern, auch in der Gastronomie, sagte Heil, die Länge der Krise und die Länge der Einschränkung mache diese Ängste durchaus nachvollziehbar. Die Wirtschaftshilfen und das Überbrückungsgeld 3, die in der Verantwortung des Wirtschaftsministers seien, hätten viel zu lange gedauert, um anzukommen. Es gehe jetzt schon schneller. Aber: "Wir müssen Brücken bauen. Wir müssen helfen, was die Liquidität von Unternehmen betrifft, damit nicht ganze Familienunternehmen weggespühlt werden."

"Ich muss offen sagen: Wenn man so mit gestandenen Familienunternehmern redet, die einen kleinen Gasthof haben, und die im Gespräch dann anfangen zu weinen, das lässt keinen kalt von uns." Bundesarbeitsminister Hubertus Heil

Heil fordert deshalb, dass man bei den Themen Testen, Hygienekonzept und vor allen Dingen Impfen schneller werde müsse. So könne es klare Öffnungsperspektiven für alle Branchen geben.

Manuskript zum SWR Interview der Woche mit Hubertus Heil