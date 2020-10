Bundestagsvizepräsidentin Claudia Roth (Grüne) sieht in dem Großbrand im griechischen Flüchtlingslager Moria eine "Katastrophe mit Ansage". Jetzt müsse "eine ignorante Politik endlich Verantwortung übernehmen", sagte Roth im SWR Interview der Woche.

Sie habe das Flüchtlingslager im vergangenen Jahr besucht und schon da gesehen, dass die Zustände alles andere als menschenrechtskonform seien - auch schon vor Corona, so Roth im SWR. Ab dem Frühjahr hätten die Grünen dann gewarnt.

"Wir haben auch Bundesinnenminister Seehofer aufgefordert, alles dafür zu tun, dass es in Flüchtlingslagern - sei es in der Bundesrepublik Deutschland, aber auch in Griechenland, in Moria - Pandemie-Schutzmaßnahmen gibt. Dass es Testmöglichkeiten gibt. Dass es mobile Labore gibt. Nichts, aber auch gar nichts ist passiert." Claudia Roth, Vizepräsidentin des Bundestags

Roth betonte, aus ihrer Sicht trage Europa Schuld an dem, was in Moria geschehen ist. "Wir tragen Schuld, wenn wir glauben, wir könnten uns abschreckend gegenüber Menschen verhalten, die alles verloren haben, die Geflüchtete sind. Wir tragen Schuld, wenn wir glauben, die Europäische Union könnte sich wie eine Festung errichten", so Roth.

"Mit diesem Brand in Moria, mit dem Sterben im Mittelmeer, stirbt auch jeden Tag die humanitäre Verantwortung und die Humanität innerhalb unserer europäischen Union - und sterben auch unsere Werte." Claudia Roth, Vizepräsidentin des Bundestags

In den Flüchtlingslagern auf Lesbos und anderen griechischen Inseln und auf Sizilien müsse jetzt unmittelbar Pandemie-Schutz geleistet werden. Besonders vulnerable Gruppen müssten evakuiert werden, so Roth. Und es müsse mit Nachdruck dafür gesorgt werden, dass es endlich eine faire Verteilung innerhalb der Europäischen Union gebe. "Und wenn Länder wie Ungarn oder Polen und andere sagen, das interessiert uns nicht, dann kann man das nicht einfach so hinnehmen (…) Das ist ja die Verweigerung von Verantwortung", betonte Roth.

Hier fnden Sie das gesamte SWR Interview der Woche zum Nachlesen