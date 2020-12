per Mail teilen

In Deutschland haben sich bisher nur wenige intersexuelle Menschen als "divers" im Personenstandsregister eintragen lassen. Zudem gibt es auch nur sehr wenige Eltern, die bei ihrem Kind den Geschlechtseintrag "divers" wählen. Einer Umfrage der Nachrichtenagentur epd zufolge gab es in sieben deutschen Großstädten in diesem Jahr nur 38 solcher Eintragungen. Seit zwei Jahren gibt es die Möglichkeit, neben männlich oder weiblich auch divers eintragen zu lassen oder den Geschlechtseintrag komplett zu streichen.