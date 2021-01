per Mail teilen

Das Bundesjustizministerium will Cookie-Auswahlbanner im Internet nutzerfreundlicher machen. Der Verbraucher klicke oft genervt auf "Akzeptieren", weil es wesentlich komplizierter sei, einzelne Cookies abzulehnen, sagte der für Verbraucherschutz zuständige Staatssekretär Christian Kastrop der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung". In Zukunft solle das Ablehnen genauso einfach sein wie das Einwilligen. Cookies speichern beim Surfen im Internet Daten auf der Festplatte des Nutzers. Besucht man die Website erneut, werden mit ihrer Hilfe der Nutzer und seine Einstellungen wiedererkannt. So werden Cookies unter anderem dazu verwendet, Verbrauchern individuelle Werbung zu zeigen.