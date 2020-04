Immer mehr Corona-Infizierte erkranken schwer und müssen auf der Intensivstation beatmet werden. Das zeigt eine SWR-Datenanalyse. Noch reichen die Kapazitäten für eine gute Versorgung. Aber wann ist das Limit erreicht?

Wie gut sind die Intensivstationen vorbereitet?

Operationssäle werden zu neuen Intensivstationen umgewidmet, die Kliniken bestellen neue Beatmungsgeräte. Seit Wochen bereiten sich deutsche Intensivstationen darauf vor, möglichst viele COVID-19-Patienten gleichzeitig behandeln zu können. Obwohl immer mehr Patienten durch das neue Coronavirus schwer erkranken, haben fast alle Intensivstationen noch genügend Betten frei. Das zeigt das neue Intensivbettenregister der Deutschen interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (DIVI).

Patienten liegen teilweise über drei Wochen auf den Intensivstationen

In den Intensivstationen werden nur die schwer kranken COVID-19-Patienten behandelt. Einige Patienten können die Intensivstationen nach wenigen Tagen wieder verlassen. Die meisten schwer erkrankten Infizierten müssen aber mehrere Wochen beatmet werden. In der Lunge kommt es dann zu ungewöhnlich starken Entzündungen. Die Lunge kann weniger Sauerstoff aufnehmen – deshalb müssen die Patienten zusätzlich beatmet werden. In Extremfällen kann eine Lungenersatzmaschine die Funktion der Lunge übernehmen. Werden die Patienten beatmet, liegen sie laut ersten Studien in China im Schnitt rund 17 Tage auf Intensivstationen. Eine fundierte Analyse aus Deutschland gibt es bisher nicht. Doch einige deutsche Intensivstationen melden laut DIVI deutlich längere Beatmungszeiten – statt zwei eher drei Wochen.

Die Beatmung von COVID-19-Patienten ist komplex. Für das Team einer Intensivstation sind diese Patienten eine große Herausforderung. Die Maschinen müssen permanent auf die Situation des Patienten angepasst werden. Im Video sehen Sie, worauf die Intensivmediziner und -Pfleger achten müssen, wenn Intensivpatienten an einer Beatmungsgerät angeschlossen sind.

Dauer 3:05 min Coronavirus - so werden Covid-19-Patienten auf Intensivstation behandelt Das neue Coronavirus kann schwere Formen einer Lungenentzündung verursachen. Manche Covid-19 Patienten müssen künstlich beatmet werden, bei anderen muss das Blut sogar über eine Maschine außerhalb des Körpers mit Sauerstoff versorgt werden. Video herunterladen (7,3 MB | MP4)

Covid-19-Patienten bisher sehr unterschiedlich verteilt

In Baden-Württemberg und Bayern liegen derzeit die Anzahl von COVID-19-Patienten auf den Intensivstationen am höchsten. Diese Zahlen sind wenig überraschend, denn hier haben sich pro 100.000 Einwohner am meisten Menschen mit dem neuen Coronavirus angesteckt. Das liegt wahrscheinlich vor allem an der Nähe zu Risikogebieten wie Tirol (Österreich), Südtirol (Italien) und dem Elsass (Frankreich).

Warum werden die Zahlen immer wichtiger?

Die Daten zeigen ein reales Bild in den Krankenhäusern. Die Intensivstationen melden, wie viele COVID-19-Patienten gerade behandelt werden. Viel wichtiger sind aber die noch freien Intensivbetten. Die Kliniken schätzten jeden Tag neu ein, wie viele Betten sie im Notfall in den nächsten 24 Stunden zu Verfügung stellen könnten. Dabei versuchen die Kliniken auch abzuschätzen, wie viele Betten in den nächsten 24 Stunden frei werden. Auch die Notkapazitäten werden jeden Tag neu eingeschätzt. Mit diesen Daten können Mediziner und Politiker die Lage in den Intensivstationen genau beobachten und auch Trends ablesen.

Dauer 1:17 min Sendezeit 19:30 Uhr Sender SWR Fernsehen BW Noch gibt es genug Intensivbetten in Baden-Württemberg An baden-württembergischen Klinken gibt es 3.246 Intensivbetten - viele davon mit Atemgerät. Die meisten davon sind frei für Coronapatienten - doch ob die Lage entspannt bleibt, hängt von der Ausbreitung des Coronavirus aus. Video herunterladen (3,2 MB | MP4)

Alle Maßnahmen wie Schulschließungen und Kontaktverbote haben das Ziel, die Intensivstationen zu entlasten. Möglichst wenige Menschen sollen sich mit dem neuen Coronavirus gleichzeitig anstecken, damit vergleichsweise wenige Infizierte auf den Intensivstationen behandelt werden müssen. Ob das gelingt, können die Politiker auf Basis dieser Daten genau beobachten. Sollte sich zeigen, dass die Intensivstationen auch in den nächsten Wochen nicht an ihre Kapazitätsgrenze kommen, könnten einzelne Maßnahmen wieder gelockert werden.

Hintergrund: Die Zahlen der Neuinfizierten verliert an Aussagekraft Die Daten aus den Intensivstationen zeigen ein reales Bild in den Krankenhäusern. Bei der Zahl der gemeldeten Neuinfektionen ist das nicht so einfach: Wissenschaftler können bisher nur schätzen, wie viele Menschen sich mit dem Virus wirklich angesteckt haben. Viele Infizierte fehlen in der Statistik. Wahrscheinlich werden es laut Experten sogar immer mehr – weil zu wenig getestet werden kann. Diese Dunkelziffern kann daher nur geschätzt werden. Die aktuellen Belegungszahlen aus den Intensivstationen sind da verlässlicher.

Warum machen noch nicht alle Intensivstationen mit?

Bis vor wenigen Wochen hat es noch gar kein bundesweites Meldesystem für Intensivstationen geben. “Wir haben jetzt die Möglichkeit genutzt, dass wir im Rahmen der Pandemie möglichst schnell so ein Register aufbauen”, sagt der Kölner Oberarzt Professor Christian Karagiannidis von der Deutschen Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (DIVI). Zusammen mit dem Robert-Koch-Institut hat die DIVI das neue Meldesystem entwickelt.

Zum Start Mitte März waren nur die großen Kliniken bereit sich zu beteiligen. Nur rund jede zweite Klinik gab ihre Daten für das Register frei. Inzwischen melden aber rund 80 Prozent der Intensivstationen aktuelle Zahlen – Tendenz steigend. In den letzten Tagen hatte das Bundesgesundheitsministerium alle Intensivstationen mehrfach öffentlich dazu aufgerufen, sich an dem neuen Meldesystem zu beteiligen. Mittlerweile haben Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, Bayern und Nordrhein-Westfalen ihre Intensivstationen dazu aufgerufen, sich an dem Intensivbettenregister zu beteiligen.

Auch wenn bisher noch nicht alle Kliniken mitmachen, liefern die Daten schon jetzt wichtige Hinweise. Aus den Zahlen lässt sich schon jetzt herauslesen, wie gut die Krankenhäuser mit der hohen Zahl der Infizierten zurechtkommen.

Wann kommen die Intensivstationen an ihr Limit?

Immer mehr COVID-19-Patienten landen auf den deutschen Intensivstationen - vor allem in Baden-Württemberg und Bayern. Professor Hajo Grundmann, Epidemiologe der Uniklinik Freiburg, rechnet derzeit mit einem Höhenpunkt der Krankheitswelle um die Osterzeit. Dann könnten vor allem kleinere Intensivstationen an ihre Grenzen kommen. Schon jetzt gibt es erste Intensivstationen, die zumindest kurzfristig schließen müssen. Neue Patienten können dann nur noch aufgenommen werden, wenn andere COVID-19 Patienten verlegt werden - möglicherweise auch in andere Bundesländer.

Auf Grundlage des neuen Intensivbettenregisters möchte die DIVI zusammen mit dem Robert-Koch-Institut auch die Entwicklung für die nächsten Tage voraussagen: “Das können wir wahrscheinlich schon in einer Woche”, sagt Prof. Christian Karagiannidis von der DIVI und Oberarzt auf einer Kölner Intensivstation. Dabei geht es vor allem um die Frage, ob die Zahl der freien Intensivbetten ausreicht und mit wie vielen neuen COVID-19-Patienten die Intensivstationen deutschlandweit rechnen müssen

Warum sehe ich nicht, wie viele Intensivbetten in einer Klinik frei sind?

Mit dem neuen Intensivbettenregister sollen sich vor allem die Kliniken besser abstimmen können. Falls eine Intensivstation keinen Patienten mehr aufnehmen kann, können Patienten so schneller verlegt werden. Wie viele Betten in den einzelnen Kliniken frei sind, können aber nur die Kliniken sehen. Damit soll verhindert werden, dass schwer kranke Patienten gezielt einzelne Kliniken ansteuern.