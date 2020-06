Kaufhäuser sind in der Krise. Galeria Karstadt Kaufhof will bundesweit mehr als 60 Filialen dicht machen, weil sie sich nicht mehr lohnen. Abgesehen von den Arbeitsplätzen, die verloren gehen, wächst damit auch die Angst vor leeren Innenstädten. Aus Sicht der Stadtplanerin Silke Weidner liegt darin aber auch eine Chance.

Das Konzept Kaufhaus ist überholt

Die klassischen Kaufhäuser kämpfen nicht erst seit gestern ums Überleben. "Warenhäuser sind im Lebenszyklus der Betriebsformate schon lange im Abschwung", sagt Silke Weidner, Professorin für Stadtmanagement an der Universität Cottbus-Senftenberg. In der Realität sei das Bild allerdings nicht einheitlich, betont Weidner. Vor allem in kleineren Städten seien die Kaufhäuser oft immer noch "die Anker des Einzehandels in der 1-A-Lage". Wenn die - womöglich ersatzlos - wegfielen, würde das für die Menschen dort ein deutlich schlechteres Warenangebot bedeuten.

Dauer 4:39 min Raum für Weiterentwicklung Die Stadtplanerin Silke Weidner von der Uni Cottbus-Senftleben erklärt die Situation für Innenstädte, wenn Kaufhäuser verschwinden im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Andreas Böhnisch

Immer Wandel im Handel

Weil das Problem der Kaufhäuser aber nicht neu ist, wirbt Weidner dafür, positiv nach vorne zu schauen. "Betriebsformen kommen auf und verschwinden wieder vom Markt oder werden nicht mehr als relevant angesehen", so Weidner. Es gehe um Weiterentwicklung. Dabei spiele die Lage eine Rolle, aber auch die Möglichkeiten drumherum. Deshalb sollte man vor allem auch in kleinen Städten über "neue oder wiederkehrende Nutzungen nachdenken".

Was tun mit leeren Kaufhäusern?

"Den Handel brauchen wir natürlich in der Innenstadt, aber die Frequenzen haben sich verschoben", sagt Weidner. Das liege vor allem am Online Handel und veränderten Bedürfnissen der Menschen. Wenn das klassische Kaufhaus dicht macht, gibt es aus Sicht der Stadtplanerin mehrere Möglichkeiten:

Abreißen und etwas Neues hinbauen oder eine Freifläche gestalten

Umnutzung mit einer Mischung aus Handel und Büros

Völlig andere Nutzungsformen wie Schule, Wohnen, Kultur

Durch hohe Immobilienpreise seien gerade diese anderen Nutzungsformen häufig aus den Innenstädten verdrängt worden. Es gehe darum, darüber nachzudenken, wie man sie zurückholt. Dazu sei aber auch der politische Wille nötig. "Gerade Schulen, oft an die Ränder gebaut, das sind wahnsinnige sogenannte Frequenzbringer. Da kommen Schüler, da kommen Eltern, da kommen vielleicht auch Weiterbildungsangebote, und das wollen wir ja, dass die Innenstadt belebt ist", so Weidner.