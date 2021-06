per Mail teilen

Abschiebungen nach Syrien und der Kampf gegen Antisemitismus - um diese Themen geht es bei der Innenministerkonferenz im Europa-Park.

Am Mittwochabend beginnt im Europa-Park in Rust (Ortenaukreis) die Frühjahrskonferenz der Innenminister von Bund und Ländern. Bis Freitag beraten die Minister vor allem über Abschiebungen nach Syrien und den Kampf gegen Antisemitismus. Außerdem geht es um den Umgang mit extremistischen Tendenzen in der "Querdenken"-Bewegung sowie das Waffenrecht.

Innenministerkonferenz: Abschiebungen nach Syrien zentrales Thema

Der 2012 verhängte generelle Abschiebestopp für Syrien war zum Jahreswechsel auf Betreiben der Innenminister von CDU und CSU ausgelaufen. Damit können die Behörden wieder in jedem Einzelfall die Möglichkeit einer Abschiebung prüfen.

Verantwortlich sind am Ende aber die einzelnen Bundesländer. Ein halbes Jahr nach Auslaufen des pauschalen Abschiebestopps für Syrien hat die Bundesregierung noch niemanden dorthin zurückgeschickt.

Horst Seehofer kommt in den Europa-Park

Die Polizei spricht in Bezug auf die Innenministerkonferenz von einer großen Herausforderung. Es gilt die höchste Sicherheitsstufe, der Europa-Park bleibt jedoch für Besucher geöffnet. Am Donnerstag wird auch Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) in Rust erwartet.

Für den Freitag ist eine Demonstration angekündigt. Der Protest richtet sich gegen die Flüchtlingspolitik. Das Motto der Demo lautet "Menschenrechte sind unverhandelbar".

BW hat Vorsitz der Innenministerkonferenz

Die Innenminister von Bund und Ländern treffen sich in der Regel zweimal jährlich. Die Beschlüsse der Konferenz sind dabei meist nicht bindend. Der baden-württembergische Innenminister Thomas Strobl (CDU) ist in diesem Jahr der Vorsitzende der Innenministerkonferenz und daher auch Gastgeber der Frühjahrskonferenz in Rust.