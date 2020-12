per Mail teilen

Rassistische Chatgruppen in der Polizei, eine Studie zum Alltag der Beamten, die Beobachtung der Corona-Leugner durch den Verfassungsschutz: Im Zuständigkeitsbereich der Innenminister häufen sich einige gewichtige Themen.

Zwei Tage beraten sie daher ab heute, teils persönlich in Berlin, teils digital zugeschaltet. Statt sich in Weimar zu treffen, wird die Innenministerkonferenz als Hybridveranstaltung stattfinden.

Wichtiges Thema ist die Verlängerung des Abschiebestopps für Syrien. Die unionsgeführten Länder sind gegen eine Verlängerung. Auch Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) will in Zukunft lieber von Fall zu Fall entscheiden. Die SPD-Minister wollen aber weiterhin keine Abschiebungen nach Syrien zulassen. Das Auswärtige Amt hat eine neue Bewertung der Lage in Syrien vorgelegt.

Studie zur Polizei

Bei dem Treffen soll es auch um die in Auftrag gegebene Studie zum Alltag von Polizisten gehen und um die zuletzt bekannt gewordenen rechtsextremen Fälle bei der Polizei.

Verfassungsschutz und "Querdenker"

Außerdem wollen die Innenminister über Corona-Leugner sprechen. Der Verfassungsschutz Baden-Württemberg beobachtet die Initiative "Querdenken 711" bereits. Der Verfassungsschutz Rheinland-Pfalz hingegen nicht. Unklar ist noch, ob die "Querdenker" künftig bundesweit oder nur in einzelnen Ländern beobachtet werden sollen.

Waffengesetz soll verändert werden

Weiteres Thema ist eine Neuerung im Waffengesetz, nach der psychisch kranke Menschen künftig keine Waffen mehr besitzen dürfen sollen.