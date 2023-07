Großer Festakt zur Eröffnung von neuem Rhein-Übergang

Am Rhein wird die deutsch-französische Freundschaft gefeiert und die Ortenau bekommt bei Waldbränden Hilfe aus dem Elsass. Das sind zwei Themen aus "Dreiland aktuell" vom Samstag.

Die aktuelle Sendung "Dreiland aktuell" widmet sich der Eröffnung vom neuen Stauwehr Burkheim - der letzten der fünf Fußgänger-und Fahrradbrücken am Oberrhein.

Der neue Radweg am Stauwehr Burkheim. SWR Marion Eiche

Fahrradbegeisterte dürfen sich freuen: Sie haben an diesem Tag zum ersten Mal die Möglichkeit, auf verschiedenen Routen alle fünf Rheinübergänge abzuradeln - eine Strecke von über 100 Kilometern. Noch stärker zusammen wachsen die beiden Länder auch bei der Bekämpfung von Waldbränden. Im Elsass wird die Feuerwehr mit Spezialwerkzeug ausgerüstet, um noch besser darauf reagieren zu können. Die Einheiten können auch in der deutschen Grenzregion alarmiert werden. Außerdem: Ein Schweizer Unternehmen vermietet wiederverwendbare Zelte an Festivalgäste, um Müll zu vermeiden. Bis zu sieben Mal können solche Zelte laut Hersteller benutzt werden. Mehr in "Dreiland aktuell" vom 8. Juli 2023.