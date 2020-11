Der Bundestag hat über die Neufassung des Infektionsschutzgesetzes beraten. Damit sollen die Corona-Einschränkungen künftig besser vor Gericht bestehen können.

In das Infektionsschutzgesetz sollen dazu eine Reihe konkreter Anweisungen aufgenommen werden, die Bund und Länder zur Bekämpfung des Coronavirus geben können. Beispielsweise werden Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen sowie die Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes im Gesetzentwurf aufgeführt.

Anordnungen müssen "verhältnismäßig" sein

Die Maßnahmen müssen dabei verhältnismäßig sein, heißt es. Als Maßstab für schwerwiegende Schutzmaßnahmen und Einschränkungen gilt die Überschreitung eines Schwellenwertes von mehr als 50 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen. Ab 35 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner kämen dagegen nur stark einschränkende Schutzvorschriften in Betracht.

Kritik an dieser Unterscheidung kommt von der FDP. Denn es bleibe völlig offen, was der Unterschied zwischen schwerwiegenden und stark einschränkenden Schutzvorschriften sei, so die Partei.

Kritik aus der Opposition

In der Debatte am Freitag haben FDP, Grüne und Linke zwar nicht grundsätzlich am Sinn von Corona-Einschränkungen gezweifelt. Die Vorlage aus dem Gesundheitsministerium komme aber viel zu spät, heißt es etwa von den Grünen. Zudem seien darin die Rechte des Parlaments immer noch nicht ausreichend geregelt. Das findet auch die Linke und befürchtet, dass dadurch die Akzeptanz in der Bevölkerung sinke. Die FDP bezeichnet die Gesetzvorlage als rechtspolitisches Feigenblatt. Die AfD hält die Corona-Einschränkungen allgemein für absurd.

Gerichte hatten in den vergangenen Monaten immer wieder Corona-Auflagen einkassiert. Bisher gibt es keine klare gesetzliche Regelung für die Einschränkung der Grundrechte durch Länderverordnungen.

Corona: Entschädigungen für Verdienstausfall

In der Neufassung des Infektionsschutzgesetzes werden auch Entschädigungen geregelt, wenn Kinder in Quarantäne müssen und Eltern ein Verdienstausfall entsteht. Außerdem sollen die Corona-Testkapazitäten künftig durch die Nutzung von veterinärmedizinischen Laboren erhöht werden.