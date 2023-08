Meinung: FDP – kein Herz für Mieter

Indexmietverträge sind ein echter Schrecken für viele Mieterinnen und Mieter. Bundesjustizminister Buschmann will daran nichts ändern – mit fragwürdigen Argumenten, meint Stefan Giese.

Der FDP eilt traditionell der Ruf voraus, die Partei-gewordene Lobby für Vermieter-Interessen zu sein. Der liberale Bundesjustizminister Marco Buschmann arbeitet dieser Tage hart daran zu zeigen, wie berechtigt dieses Image ist. In einem Interview lehnt er Änderungen bei sogenannten Indexmietverträgen rundweg ab. Diese Verträge führen dazu, dass Mieterinnen und Mieter unter der hohen Inflation doppelt leiden. Sie sind – wie alle anderen auch – von den immer höheren Lebenshaltungskosten betroffen, zusätzlich steigen ihre Mieten automatisch im gleichen Maße wie die Inflation, derzeit also um über sechs Prozent pro Jahr.

Indexmietverträge machen das Leben noch teurer

Buschmann begründet seine Ablehnung neuer Regeln bei den Indexmieten mit zwei Argumenten. Erstens sei das Problem nicht zu wenig Regulierung, sondern zu wenig Wohnraum, womit er zweifelsohne Recht hat. Dass der Minister in diesem Zusammenhang nicht auf die Idee kommt, dass auch zu hohe Mieten ein Problem sein könnten, spricht allerdings Bände. Zweitens verweist er darauf, dass im Koalitionsvertrag nichts von Änderungen bei den Indexmieten steht. Auch das trifft voll zu.

Das Wasser bis zum Hals – und es steigt weiter

Nur: Besagter Vertrag wurde von den Ampelparteien geschrieben, bevor Putin den Überfall auf die Ukraine gestartet hat und in der Folge die Inflation die in Höhe geschossen ist. Indexmietverträge haben sich in der Zwischenzeit für viele Menschen zu einem ernsten Problem entwickelt, dem sich eine verantwortungsbewusste Bundesregierung widmen könnte. So wie es übrigens die Länder in einem Bundesratsbeschluss bereits im Dezember letzten Jahres von der Bundesregierung gefordert haben.

Doch der Regierungspartei FDP fehlt es hier offensichtlich an Problembewusstsein. Schließlich geht es nur um die Interessen von Mieterinnen und Mietern, denen das Wasser oft bereits bis zum Hals steht – das dank der Indexverträge garantiert weiter steigt.