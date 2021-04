Seitdem die Hausärzte gegen Corona mitimpfen, hat das Tempo spürbar angezogen. Allerdings könnte es damit schnell wieder vorbei sein: Laut Kassenärztlicher Vereinigung sollen die Praxen weniger Impfdosen von Biontech und Moderna bekommen. Dafür erhalten sie mehr Astrazeneca. Das Vakzin ist wegen der Gefahr seltener Blutgerinnsel umstritten und unbeliebt. Dr. Stephan Hofmeister von der Kassenärztlichen Bundesvereinigung schlägt im SWR Alarm. Er befürchtet, dass die Impfkampagne so an Schwung verliert: "Hausärzte sind weder geeignet, noch in der Lage, Menschen zu einem Impfstoff zu überreden, den sie gar nicht möchten." Überrascht nehme man dagegen zur Kenntnis, dass die Impfzentren überwiegend mit den unproblematischen Impfstoffen von Biontech und Moderna beliefert würden. "Solche kurzfristigen Veränderungen, die die Praxen gegenüber den Impfzentren offensichtlich benachteiligen, die verlangsamen den Prozess, die werfen Fragen auf und führen zu Unruhe", beklagte sich Hofmeister im Gespräch mit SWR2 Aktuell-Moderator Jan Frederic Willems. mehr...